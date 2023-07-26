1 haftada 6 kilo verdirecek mucizevi detoks! 5 dakikada hazırlanıyor...

Yayınlanma: 26.07.2023 - 15:02

Güncelleme: 26.07.2023 - 15:02

Fazla kilolarınızdan 1 haftada kurtulmak için bu detoksu uygulayın. Diyetisyen Gönül Ateşsaçan'ın tarifine göre; yeşil elma dekotsu ile 1 haftada 6 kilo vermeniz mümkün. Yeşil elma detoksuna başlamadan önce günlük öğünlerinizden vazgeçmeniz ve günde sadece 3 adet haşlanmış yumurta tüketmeniz gerekiyor. Sabah 1 yumurta, öğlen 1 yumurta ve akşam 1 yumurta yemek gerekiyor. Bunun yanında da yeşil elma detoksunu hazırlayıp günde 1,5 litre tüketmek gerekiyor.

İşte size 1 haftada 6 kilo verdirecek yeşil elma detoksunun tarifi...

YEŞİL ELMA DETOKSU TARİFİ VE HAZIRLANIŞI

3 adet yeşil elmanın kabuğunu kalın şekilde kesin,

1 tutam maydanoz,

1 limon kabuklu olarak,

3 adet karabiber,

4 adet yasemin çayı tohumu, (toksinleri atacak)

1 adet kabuk tarçın,

1 adet dilimlenmiş taze zencefil,

1,5 litre su, tüm bunları bir araya getirdikten sonra karışımı kaynatın ve soğuduktan sonra için.

Yeşil elma detoksu yaparken yanında şeker oranı az olan meyveleri tüketebilirsiniz.

Diyetisyen Gönül Ateşsaçan'a göre yeşil elma detoksunu 1 gün arayla yapmak gerekiyor ve ayda en az 4 kez tüketmek gerekiyor.