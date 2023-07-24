Bu besinler karaciğerinizi tertemiz yapıyor! Özellikle bir meyve var ki karaciğerin en yakın dostu o...

Yayınlanma: 24.07.2023 - 16:18

Güncelleme: 24.07.2023 - 16:18

Karaciğer yetmezliği, genellikle karaciğerin büyük bir bölümünün geri dönüşümsüz hasara uğraması ile ortaya çıkan ve karaciğerin gerekli ve yeterli işlevini yerine getirememesi ile sonuçlanan bir durumdur. Diyetisyen Şükrü Can Gülşen'in açıklamalarına göre; karaciğer yetersizliği genellikle hayatı tehdit eder ve bu nedenle acil tıbbi destek gerektirir.

Karaciğer yetmezliğinin pek çok sebebi vardır. Bunlardan biri de yanlış diyet uygulamak. Yanlış yapılan diyetle fazla kilo verilmiş olabilir ama kişinin kiloyu nerden ve nasıl verdiği çok önemlidir. Eğer kas dokumuzdan verirsek, karaciğer kas dokusunu tekrar oluşturmak için normalin 2-3 katı daha hızlı çalışmaya başlıyor. Kas hiperttofisi için gerekli besin ögeleri olmadığı için başlıyor karaciğer kendini yok etmeye. Karaciğerde yetmezlik başladığı zaman vücut için yeterli vitamin ve mineralleri gerekli dokulara gönderemiyor ve sonrasında bağışıklık sistemi çöküyor.

KARACİĞERİ TEMİZLEYEN BESİNLER

Bu besinler karaciğeri tertemiz yapıyor;

Kırmızı pancar

Alıç

Karadut

Greyfurt

Limon

Sarımsak

Enginar

Avokado

Ananas

Zerdeçal

Murt

Diyetisyen Şükrü Can Gülşen karaciğer yetmezliğinin sebeplerini bu şekilde sıralıyor...