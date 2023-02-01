1 bardak içmek bile yetiyor. Bağırsakları tıkır tıkır çalıştırıyormuş

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 21:36

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 21:36

Şalgamı yemeklerle bir arada tüketenlere daha çok hak vermenize neden olacak, onu sofranın en önemli yancısı, hatta destekçisi olarak görmenizi sağlayacak ilk neden; kendisinin muhteşem bir sindirim sistemi yardımcısı olmasıdır.

Bol miktarda besin lifi içeren, aynı zamanda asidik bir yapısı bulunan şalgam suyu, bu iki özelliği bir araya geldiğinde sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına katkı sağlıyor, besin lifleriyle kendinizi daha kısa sürede tok hissetmenizi sağlamakla kalmıyor laktik asit etkisiyle de hazmı kolaylaştırıyor.

1 BARDAK İÇMEK YETERLİ

Şalgam suyu bu özelliği sayesinde kabızlık sorununu da kısa sürede ortadan kaldırıyor. 1 bardak şalgam suyu içmek bağırsakları çalıştırıyor ve kabızlık sorununu da ortadan kaldırıyor.

ACILI MI ACISIZ MI?

Tarifsiteniz adlı sitede yer alan bilgilere göre; Şalgam suyunun tüm faydalarından yararlanmak için acılı olan türünü tüketmek gerekiyor. Acılı şalgam suyunun uyku öncesi içilmesi durumunda sabah tuvalete çok daha kolay çıkmak mümkün oluyor. Şalgam suyu sadece bağırsak sağlığına değil aynı zamanda bağışıklık sistemine de büyük faydalar sağlıyor.

Kış boyunca günde 1 bardak tüketilen şalgam suyunun başlıca faydaları ;

Grip ve soğuk algınlığından koruyor

Kemik sağlığına iyi geliyor

Diş sağlığına iyi geliyor

Ağrı giderici özellikleri bulunuyor



