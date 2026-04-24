1 dakikalık soğuk su terapisinin sinir sistemi üzerindeki şaşırtıcı etkisi...

Soğuk suyla temas etmek ilk başta korkutucu gelse de, vücudun bu şoka verdiği tepki tam bir biyolojik mucizedir. Uzmanlara göre, soğuk suya maruz kalmak "norepinefrin" ve "dopamin" gibi odaklanma ve mutluluk hormonlarının salgılanmasını tetikler.

KAHVE KISA SÜRELİ ENERJİ SAĞLAR

Kahve içtiğinizde dopamin seviyeniz aniden yükselir ve hızla düşer; ancak soğuk su terapisinde bu artış kademeli olur ve etkisi 4 ila 6 saat boyunca stabil kalır. Bu da gün içindeki o meşhur enerji çökmelerinin yaşanmasını engeller.

Bu yöntemi uygulamak için buz dolu bir fıçıya ihtiyacınız yok. Normal duşunuzun son 1 dakikasını suyun derecesini kademeli olarak düşürerek tamamlamak yeterlidir. Uzmanlar, bu kısa süreli stresin (hormesis), vücudun stresle başa çıkma kapasitesini artırdığını ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini vurguluyor.

Düzenli olarak soğuk su terapisine maruz kalan bireylerde, mevsimsel hastalıklara yakalanma oranının düştüğü ve irade gücünün belirgin şekilde arttığı gözlemlenmiştir.