1 Eylül Pazar MasterChef kim elendi? MasterChef'te hangi yarışmacı veda etti?

MasterChef Türkiye, bu sezon da izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. İddialı yarışmacıların mutfakta sergilediği performanslar, hem jüri üyelerini hem de izleyicileri etkiliyor. Peki, 1 Eylül Pazar MasterChef kim elendi? MasterChef'te hangi yarışmacı veda etti?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.09.2024 - 00:33
1 Eylül Pazar MasterChef kim elendi? MasterChef'te hangi yarışmacı veda etti?
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MasterChef Türkiye, bu sezon da izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Mutfakta hünerlerini sergileyen iddialı yarışmacılar, hem jüri üyelerinin hem de izleyicilerin dikkatini çekiyor. Ancak yarışma ilerledikçe, her hafta bir yarışmacının hayallerine veda etmesi kaçınılmaz hale geliyor. Peki, 1 Eylül Pazar MasterChef kim elendi? MasterChef'te hangi yarışmacı veda etti? İşte, ayrıntılar...

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Nigar

Beyza

Çağlar

Akın

Zübeyde

Nevzat

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef'te ilk etabı başarıyla geçen isimler Semih, Nevzat ve Nigar oldu. Beyza, Zübeyde, Çağlar ve Akın ise ikinci etapta yeniden mücadele etti. Bu etapta yarışmacılardan Mehmet Şef'in özel tabağı olan Domat'ı hazırlamaları istendi. Tabağı en başarısız bulunan yarışmacı, MasterChef'e veda ederek elenen isim Çağlar oldu.


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