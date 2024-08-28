MasterChef kuru fasulye nasıl yapılır? Türk mutfağının sevilen lezzeti etli kuru fasulye tarifi...

Yayınlanma: 28.08.2024 - 10:01

Güncelleme: 28.08.2024 - 10:01

Kuru fasulye, Türk mutfağının en klasik ve sevilen yemeklerinden biri olarak öne çıkar. Besleyici ve doyurucu olmasıyla bilinen bu yemek, genellikle pilav ve turşu ile birlikte sunulur. Yumuşacık pişmiş fasulyeler, zengin domates sosu ve çeşitli baharatlarla harmanlanarak lezzetlendirilir. Özellikle kış aylarında tercih edilen kuru fasulye, hem kolay hazırlanabilir hem de sofralarda sıcak ve tatmin edici bir öğün sunar. Bu geleneksel yemek, mutfaklarda sıkça pişirilen ve herkesin severek tükettiği bir lezzettir. Peki, bu sevilen lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes etki kuru fasulye tarifi...

ETLİ KURU FASULYE TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı kuru fasulye

300 gram kuşbaşı dana eti

1 adet büyük boy kuru soğan

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

3 yemek kaşığı sıvı yağ

4 su bardağı su (et suyu kullanabilirsiniz)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

ETLİ KURU FASULYE YAPILIŞI

Kuru fasulyeleri bir gece önceden suya koyarak bekletin.

Ertesi gün, fasulyeleri süzüp yıkayın ve yumuşayana kadar haşlayın.

Haşlandıktan sonra suyunu süzün ve bir kenara alın.

Kuşbaşı doğranmış dana etini bir tencerede sıvı yağ ile kavurun.

Etler suyunu salıp çekene kadar kavurmaya devam edin.

Etler kavrulurken, ince doğranmış soğanları ekleyin ve soğanlar pembeleşene kadar kavurun.

Domates ve biber salçasını ekleyin, ardından karışımı iyice kavurun.

Salçalar güzelce kokusunu verince, tuz, karabiber ve pul biberi ekleyin.

Haşlanmış kuru fasulyeleri tencereye ekleyin ve tüm malzemeleri karıştırın.

Suyu (tercihen et suyu) tencereye ilave edin.

Tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte fasulyeler tamamen yumuşayana ve etler pişene kadar yaklaşık 30-40 dakika pişirin.

Pişen etli kuru fasulyeyi sıcak olarak servis edin.

Yanında pilav ve turşu ile mükemmel bir uyum sağlayacaktır.

Afiyet olsun!