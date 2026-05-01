1 Mayıs neden kutlanır? 1 Mayıs İşçi Bayramı nasıl ortaya çıktı? İşte 1 Mayıs’ın tarihçesi

1 Mayıs neden kutlanır? 1 Mayıs İşçi Bayramı nasıl ortaya çıktı? İşte 1 Mayıs’ın tarihçesi

1.05.2026 09:24:00
Haber Merkezi
1 Mayıs neden kutlanır? 1 Mayıs İşçi Bayramı nasıl ortaya çıktı? İşte 1 Mayıs’ın tarihçesi

1 Mayıs tarihçesi merak edilen konulardan biri oldu. 1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı, ülkemizde Emek ve Dayanışma Günü adı ile her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Peki, 1 Mayıs neden kutlanır? 1 Mayıs İşçi Bayramı nasıl ortaya çıktı? İşte 1 Mayıs’ın tarihçesi

İşçi Bayramı olarak da bilinen Emek ve Dayanışma Günü pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de 1 Mayıs'ta kutlanıyor. Peki, 1 Mayıs neden kutlanır? 1 Mayıs İşçi Bayramı nasıl ortaya çıktı? İşte 1 Mayıs’ın tarihçesi

1 MAYIS NEDEN KUTLANIR? 1 MAYIS TARİHÇESİ 

ABD'de işçilerin, günlük çalışma sürelerinin 8 saate indirilmesi için 1884'te başlattığı mücadeleyle ortaya çıkan 1 Mayıs, 1886'da başlatılan kitlesel grevlerle yaygınlaşarak küresel nitelik kazanmış ve tüm ülkelerde kutlanmaya başlamıştı.

Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatının 1889 Paris Kongresi'nde (II. Enternasyonalin 1. Kongresi), yılda bir günün, dayanışmaları amacıyla işçilerin ortak bayramı ilan edilmesi kararlaştırıldı. Amerikalı sendikacıların önerisi üzerine o gün '1 Mayıs' olarak belirlendi.

Birçok ülkede 1 Mayıs, 'Emek Bayramı', 'İşçi Bayramı' ve '1 Mayıs Bayramı' adıyla resmi tatil olarak kutlanmaya başladı.

TÜRKİYE'DE 1 MAYIS İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

İşçi Bayramı, Osmanlı Devleti sınırlarında ilk kez 1911'de Selanik'teki tütün, pamuk ve liman işçilerince kutlanırken, İstanbul'daki ilk kutlama 1912'de yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Sovyetler Birliği ile dostluk ilişkileri çerçevesinde Ankara'da 1 Mayıs 1922'de İşçi Bayramı kutlandı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez ise 1 Mayıs 1923'te resmi olarak bayram kutlaması yapıldı.

Taksim Meydanı'nda 1977'de düzenlenen 1 Mayıs programı, üzücü olaylara sahne oldu. Mitingde, DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler'in konuşması sırasında açılan ateş sonrasında 36 kişi yaşamını yitirdi. Güvenlik güçleri tarafından 500'den fazla gösterici gözaltına alındı ve bunlardan 98'i hakkında dava açıldı. Faillerden hiçbiri yakalanmadı.

Yaşanan bu olay gerekçesiyle 12 Eylül askeri darbesinin ardından 1 Mayıs bayram olmaktan çıkarıldı ve kutlamalar yasaklandı.

Milli Güvenlik Konseyince 12 Eylül döneminde resmi tatil olmaktan çıkarılan 1 Mayıs, 2009 yılında "Emek ve Dayanışma Günü" olarak resmi tatil ilan edildi.

