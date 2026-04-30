1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde hangi metro duraklarının kapalı olduğu merak ediliyor. Yurttaşlar toplu taşımanın çalışıp çalışmadığını araştırıyor. Peki, 1 Mayıs'ta toplu taşıma çalışıyor mu? Bugün hangi metro durakları kapalı? 1 Mayıs 2026 Cuma günü Taksim kapalı mı? İşte ayrıntılar...

1 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÇALIŞIYOR MU?

1 Mayıs Cuma günü toplu taşıma çalışıyor. Ancak yapılan açıklamalara göre çeşitli toplu taşıma araçlarının seferlerinde düzenlemeler yapıldı.

Metro (M2 Hattı): Taksim ve Şişhane istasyonları geçici olarak hizmete kapalı olacaktır.

Metro (M4 Hattı): Kadıköy istasyonu 1 ve 4 numaralı yolcu giriş çıkışı işletmeye kapatılacaktır.

Füniküler: F1 Kabataş-Taksim hattı seferleri durdurulmuştur.

Vapur/Motor: Beşiktaş ve Kabataş iskelelerinde seferlerde düzenlemeler ve kısıtlamalar yapılabilir.

Otobüs ve Metrobüs: Genel olarak hizmet vermeye devam edecek ancak güzergah değişiklikleri ve yoğunluk bazlı durak iptalleri yaşanabilir.

1 MAYIS'TA HANGİ METRO DURAKLARI KAPALI?

Taksim ve Şişhane istasyonları 1 Mayıs Cuma günü kapalı olacak.

YARIN TAKSİM KAPALI MI?

İstanbul'da güvenlik önlemleri kapsamında özellikle Şişli, Beyoğlu ve Beşiktaş bölgelerinde geniş çaplı kısıtlamalar uygulanacaktır.

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR (SABAH 06.00 İTİBARIYLA)

Taksim Meydanı: Meydana çıkan tüm giriş ve çıkışlar.

Sıraselviler Caddesi: Tamamen trafiğe kapatılacaktır.

İstiklal Caddesi: Caddeye çıkan tüm ara sokaklar.

Şişhane: Bağlantı yolları ve çevre sokaklar.

Kabataş: İskele çevresi ve bağlantı yolları.

Barbaros Bulvarı: Kısmi şerit kapatmaları ve yönlendirmeler yapılacaktır.