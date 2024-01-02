'1 milyon dolar' iddiası yalanlandı: Tarkan'ın yılbaşında kazandığı para ortaya çıktı

Tarkan'ın yılbaşı konserinden 1 milyon dolar kazandığı iddiası yalanlandı. Gazeteci Müge Dağıstanlı şarkıcıya ödenen gerçek miktarı paylaştı. İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.01.2024 - 09:38
'1 milyon dolar' iddiası yalanlandı: Tarkan'ın yılbaşında kazandığı para ortaya çıktı
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Yeni yıla girerken çoğu ünlünün evde olduğu, az sayıda yıldızın ise yeni yılı sahnede karşıladığı tahmin ediliyor.

Sahnede olan isimlerden biri de, Türkiye'nin megastarı Tarkan'dı. Şarkıcı, kült şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı.

Konserini Kıbrıs'ta veren Tarkan'ın 1 milyon dolar ücret alacağı ileri sürülmüştü.

O İDDİA YALANLANDI

10 Haber yazarı Müge Dağıstanlı'nın aktardığına göre bu iddia doğru değil. 

Dağıstanlı, "(...) Yeni yılın rekoruna bir milyon dolar kazandığı konuşulan Tarkan imza attı. Ancak bir iddiaya göre böyle bir rakam yok. Tarkan 10 milyon lira almış" ifadesini kullandı.


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