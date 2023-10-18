Hadise, Şahan Gökbakar, Tarkan, Pınar Deniz... Sanat camiasında İsrail'e tepki

Yayınlanma: 18.10.2023 - 13:26

Güncelleme: 18.10.2023 - 13:26

İsrail'in Gazze'de hastaneyi hedef alması ve aralarında kadın ile çocukların da bulunduğu 500'ün üzerinde kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından sanat camiasından da tepkiler sürüyor.



Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, “Günahsız çocukların, kadınların ve hastaların olduğu bir hastaneyi bombalamak… Dünyanın gözünün önünde yaşanan bu katliamın durdurulması gerekli. Çok üzücü ve kahredici! Lanet olsun” ifadelerini kullandı.

Günahsız çocukların, kadınların ve hastaların olduğu bir hastaneyi bombalamak... Dünyanın gözünün önünde yaşanan bu katliamın durdurulması gerekli. Çok üzücü ve kahredici! Lanet olsun. #Gazze #PalestineLivesMatter — Şahan Gökbakar (@sgokbakar) October 17, 2023

Şarkıcı Hadise, “Bu bir savaş değil! Sivilleri öldürmek, hastaneleri burmak bir savaş suçudur. Katliamdır!” açıklamasını yaptı.

Bu bir savaş değil! Sivilleri öldürmek, hasteneleri vurmak bir savaş suçudur! Katliamdır! — HADİSE AÇIKGÖZ (@Hadise) October 17, 2023

"TÜM İNSANLIK AYAĞA KALKMALI"

Ünlü şarkıcı Tarkan, "Dün İsrail’in Gazze’de bombaladığı hastanede masum sivilleri hedef alması, çocukları, kadınları öldürmesi kabul edilemez. Bu sadece bir savaş suçu değil, insanlık suçu ve utancıdır. Bu vahşetin, bu zulmün durdurulması için tüm dünya, tüm insanlık ayağa kalkmalı ve acilen harekete geçmelidir" dedi.

Dün İsrail’in Gazze’de bombaladığı hastanede masum sivilleri hedef alması, çocukları, kadınları öldürmesi kabul edilemez. Bu sadece bir savaş suçu değil, insanlık suçu ve utancıdır.

Bu vahşetin, bu zulmün durdurulması için tüm dünya, tüm insanlık ayağa kalkmalı ve acilen… — Tarkan (@tarkan) October 18, 2023

Oyuncu Pınar Deniz,"Bakamıyorum! Kalbim acıyor bakamıyorum. Elden hiçbir şeyin gelmemesi korkunç hissettiriyor. Dünya bu zulme neden susuyor?" dedi.

Pınar Altuğ, "Sivillerin, kadınların, çocukların öldürülmesine savaş denmez! Savaşın bile bir ahlakı olmalı!" dedi.

“BU SAVAŞ FALAN DEĞİL, BU BİR SOYKIRIM”

Bergüzar Korel, “Romantik savaş karşıtı paylaşımlarının çok ötesinde bir halk yok ediliyor. Çocuklar öldürülüyor! Bu bir savaş değil görmüyor musunuz? Bu bir soykırım” ifadelerini kullandı.

"ÇEKİN ELİNİZİ, YETER!"

Oyuncu Pelin Akil, “Özellikle hastaneyi hedef almak ne demek? Bu bir insanlık suçudur. Masumlardan, çocuklardan, yaşam mücadelesi veren insanlardan çekin artık elinizi, yeter” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Burak Özçivit, “Hastaneyi vurmanın hiçbir açıklaması olamaz. Bu çağda bu nasıl olabilir? Görüntülere yürek dayanmıyor" dedi.

Oyuncu Sinem Kobal, paylaşımında “Savaşın her türlüsünü kınıyoruz. Hele ki bu yapılanlar, bu zalimlik acilen son bulmalı” dedi.

"LİDERLER NEDEN SUSKUN?"

Şarkıcı Mustafa Sandal, “İsrail, Gazze’de bir hastaneyi vurmuş ve maalesef 500 ölü olabileceği açıklanmış. Çocuklara, kadınlara, hastalara yapılan bu zulüm savaş suçu değil, tam anlamıyla insanlık suçu! İşlerine gelince insan haklarından bahseden ülkeler, liderler neden suskun?” diyerek yaşananlara tepki gösterdi.



