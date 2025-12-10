10 Aralık ne günü? 10 Aralık İnsan Hakları Günü nedir, ne zaman ortaya çıktı?

10 Aralık, Dünya İnsan Hakları Günü olarak kabul ediliyor. Bu günün önemi ve tarihi sosyal medyada merak ediliyor. Peki, 10 Aralık ne günü? 10 Aralık neden önemli? 10 aralık insan hakları günü nedir, ne zaman ortaya çıktı?

10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ NEDİR?

II. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyadaki devletler bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması konusunda birleştiler. İnsan Hakları Bildirisi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu tarafından Haziran 1948'de hazırlandı ve 10 Aralık 1948'de Genel Kurulun Paris'te yapılan oturumunda kabul edildi. Oturumda, 6 sosyalist ülke bu ilkelerin bazılarının "Burjuva sınıfından olan insanların sınıf çıkarlarını koruduğu ve işçi sınıfını egemen sınıflarla uzlaşmak zorunda bırakacağı" gerekçesiyle çekimser kaldı. Bildiri, bu çekimser ülkeler ile Suudi Arabistan ve Güney Afrika Birliği dışında kalan ülkelerin oylarıyla kabul edildi.

10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

İnsan Hakları Günü, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin kabul edildiği gün olan 10 Aralık 1948'den bu yana her 10 Aralık'ta kutlanan gündür.