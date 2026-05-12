10 bin adım efsanesini çöpe atın: Yağ yakımını şaha kaldıran 'bölünmüş yürüyüş' taktiği!

12.05.2026 22:04:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Fizyologlar, bedeni strese sokan bu uzun yürüyüşler yerine, metabolizmayı gün boyu bir fırın gibi çalıştıran ve diz eklemlerini koruyan yeni "mikro-adım" formülünü duyurdu...

Telefonlardaki adımsayarların bize dayattığı "günde tek seferde 10 bin adım atılmalı" efsanesi aslında bilimsel bir gerçekten ziyade eski bir pazarlama taktiğidir. Bütün gün masa başında oturup akşamın yorgunluğuyla aniden 8-10 kilometre yürümek, bedeni "savaş veya kaç" moduna sokarak kortizol seviyesini fırlatır ve kas yıkımına bile sebep olabilir.

ÇÖZÜM NEDİR?

Yeni nesil fitness uzmanlarının önerdiği sistem ise "3x15 Bölünmüş Yürüyüş" taktiği. Adım hedefinizi tek bir akşam seansına sıkıştırmak yerine; sabah uyanınca 15 dakika, öğle yemeğinden hemen sonra 15 dakika ve akşam yemeğinden sonra 15 dakika tempolu yürümek metabolizma hızınızı %30 oranında artırır. Kan şekerini anında dengeleyen bu kısa ve etkili periyotlar, hem eklemlere binen ani yükü sıfırlar hem de gün içindeki o sürekli kalori sayma stresini ortadan kaldırır.

Spor salonuna gitmeyi sevmeyenler için 'atıştırmalık egzersizler' Haftada birkaç kez spor salonuna gitmek sağlığımız için yeterli mi? University College London uzmanı Jo Blodgett, "aktif tembellik" tehlikesine dikkat çekerek, gün boyu oturmanın zararlarını ancak "egzersiz atıştırmalıkları" ile telafi edebileceğimizi vurguluyor. İşte yaşam süresini uzatan küçük hareket patlamalarının sırrı...
Egzersizi, vücut saatinize göre ayarlamak nasıl faydalı oluyor? Spor salonuna gitmek için kendinizi zorlamadan önce vücut saatinize kulak verin. Pakistan’da yapılan 134 kişilik araştırma, egzersizini biyolojik ritmiyle senkronize edenlerin daha kaliteli uyuduğunu ve kalp hastalığı risk faktörlerini çok daha hızlı minimize ettiğini ortaya koydu.
Araştırma: Egzersiz, depresyon için terapi ya da ilaçtan daha etkili olabilir
Araştırma: Egzersiz, depresyon için terapi ya da ilaçtan daha etkili olabilir İngiltere'de yapılan bir araştırma, düzenli egzersizin depresyon belirtilerini azaltmada terapiyle benzer etki gösterebildiğini ortaya koydu.