10 bin adım efsanesini çöpe atın: Yağ yakımını şaha kaldıran 'bölünmüş yürüyüş' taktiği!

Telefonlardaki adımsayarların bize dayattığı "günde tek seferde 10 bin adım atılmalı" efsanesi aslında bilimsel bir gerçekten ziyade eski bir pazarlama taktiğidir. Bütün gün masa başında oturup akşamın yorgunluğuyla aniden 8-10 kilometre yürümek, bedeni "savaş veya kaç" moduna sokarak kortizol seviyesini fırlatır ve kas yıkımına bile sebep olabilir.

ÇÖZÜM NEDİR?

Yeni nesil fitness uzmanlarının önerdiği sistem ise "3x15 Bölünmüş Yürüyüş" taktiği. Adım hedefinizi tek bir akşam seansına sıkıştırmak yerine; sabah uyanınca 15 dakika, öğle yemeğinden hemen sonra 15 dakika ve akşam yemeğinden sonra 15 dakika tempolu yürümek metabolizma hızınızı %30 oranında artırır. Kan şekerini anında dengeleyen bu kısa ve etkili periyotlar, hem eklemlere binen ani yükü sıfırlar hem de gün içindeki o sürekli kalori sayma stresini ortadan kaldırır.