10. bölümü bile göremedi... Birce Akalay ve Mert Fırat'lı 'Bir Derdim Var' final yapıyor
Kanal D’nin büyük umutlarla yayına başlattığı, başrollerini Birce Akalay ve Mert Fırat'ın paylaştığı Bir Derdim Var dizisi ekranlara veda ediyor.
Kanal D’nin AyNA Yapım imzalı, başrollerini Birce Akalay ve Mert Fırat'ın paylaştığı Bir Derdim Var dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyordu. Ancak dizi reytinglerde beklentiyi karşılayamadı.
Büyük umutlarla başlayan dizi için ilgili final kararı alındı.
10. BÖLÜMÜ BİLE GÖREMEDİ
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Burak Müjdeci’nin yönettiği İtalyan formattan uyarlanan dizi 6. bölümde ekran ömrünü tamamlayacak.
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