Hande Erçel ve Burak Deniz başrollü 'Bambaşka Biri' final yapıyor

Burak Deniz ve Hande Erçel’i bir araya getiren 'Bambaşka Biri' dizisinin final tarihi belli oldu. Karar, dizinin izleyicileri tarafından üzüntüyle karşılandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.11.2023 - 09:55
Hande Erçel ve Burak Deniz başrollü 'Bambaşka Biri' final yapıyor
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Yapımını TİMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği 'Bambaşka Biri' dizisi, yıl sonunda ekrana veda edecek. Dizide Burak Deniz’in Türkiye’nin en ünlü haber spikerlerinden Kenan Öztürk karakterine, Hande Erçel ise savcı Leyla karakterine hayat veriyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Tims&B imzalı dizinin yeni bir gelişme olmazsa 16. bölümde final yapacağı öğrenildi.

KADRODA KİMLER VAR?

Dizinin oyuncu kadrosunda Burak Deniz ve Hande Erçel'in yanı sıra; Cem Davran, Menderes Samancılar, Ferit Aktuğ, Begüm Akkaya, Berrin Arısoy, Muttalip Müjdeci, Gülçin Hatıhan, Aslı Orcan, Uğur Uzunel ve Polen Emre gibi isimler yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu dizinin senaryosunu Ethem Özışık kaleme aldı. 


Hande Erçel Bambaşka Biri Burak Deniz

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