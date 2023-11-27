30 bölüm olarak planlanmıştı: Aile dizisi ne zaman final yapacak?

Başrolünü Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı Aile dizisi geçen sezon 30 bölüm olarak planlanmıştı. Sevilen dizinin ne zaman final yapacağı merak konusu oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.11.2023 - 09:35
30 bölüm olarak planlanmıştı: Aile dizisi ne zaman final yapacak?
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'Aile' dizisi son yılların en büyük bütçeli dizilerinden biri olması ve pek çok ünlü isme yer vermesiyle adından sıkça söz ettiren bir yapım oldu. 

Senaristlğini Hakan Bonomo'nun üstlendiği dizinin başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya paylaşıyor.

Dizi ekran yolculuğuna 7 Mart Salı günü Show TV’de 30 bölüm niyetiyle başlamıştı. Ay Yapım imzalı dizi 30. Bölüme doğru yaklaştıkça alınan kararın değişip değişmeyeceği merak konusu oldu.


Birsen Altuntaş'ın aktardığı bılgiler ise dizi planlandığı gibi şimdilik 30. bölümde biteceği yönünde.

Reytinglerde büyük bir artış olursa ise birkaç hafta daha uzama ihtimalinin de gündemini koruduğu diziyi son bölüme kadar Hakan Bonomo yazacak.


Serenay Sarıkaya Kıvanç Tatlıtuğ Aile dizisi

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