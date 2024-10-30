Yayınlanma: 30.10.2024 - 10:22

Güncelleme: 30.10.2024 - 10:22

10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümüdür. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım 2024 hangi güne denk geliyor? 10 Kasım'da okullar tatil mi?

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilmemektedir. Ancak, Atatürk'ü Anma Günü olarak anılır ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olması sebebiyle okullarda, resmi kurumlarda ve çeşitli yerlerde anma törenleri düzenlenir. 10 Kasım sabahı saat 09:05'te ülke genelinde saygı duruşu yapılır. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım 2024 hangi güne denk geliyor? 10 Kasım'da okullar tatil mi?

10 KASIM 2024 NE ZAMAN?

10 Kasım 2024 bu yıl Pazar gününe denk geliyor. Bu doğrultuda 10 Kasım Pazar günü Atatürk'ü Anma Günü için yas tutulacak.