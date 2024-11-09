10 Kasım tatil mi? 10 Kasım bu yıl hangi güne denk geliyor?

10 Kasım resmi tatil mi sorusunun yanıtı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümü nedeniyle araştırılıyor. Peki, 10 Kasım tatil mi? 10 Kasım bu yıl hangi güne denk geliyor?

10 Kasım tatil mi? 10 Kasım bu yıl hangi güne denk geliyor?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.11.2024 - 13:02

10 Kasım'da her yıl olduğu gibi bu yıl da yurdun birçok bölgesinde törenler düzenlenecek. Vatandaşlar ise 10 Kasım'ın resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, 10 Kasım tatil mi? 10 Kasım bu yıl hangi güne denk geliyor?

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım tarihi resmi tatil takvimi içerisinde yer almıyor. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü, Türkiye’de ulusal yas günü olarak kabul edilir. Bu günde, Türkiye genelinde resmi törenler düzenlenir 10 Kasım günü her sene olduğu gibi saat 09:05’te ülke genelinde bir dakikalık saygı duruşu yapılacak ve sirenler çalınacak. 10 Kasım bu yıl (2024) pazar gününe denk geliyor.

TÜRKİYE'DEKİ RESMİ TATİLLER

Türkiye'deki resmî tatiller ana hatlarıyla ulusal bayramlar ve genel tatiller olmak üzere iki grupta toplanır. Ülkedeki tek ulusal bayram Cumhuriyet Bayramı'dır. Genel tatil günlerinin içinde resmî ve dini bayramlar bulunmaktadır. Resmî bayramlar; Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Zafer Bayramı'dır. Dini bayramlar ise Kurban ve Ramazan Bayramlarıdır. Bunlar dışındaki genel tatil günleri ise yılbaşı ile Emek ve Dayanışma Günü ve Demokrasi ve Millî Birlik Günü'dür.


Etiketler: #10 kasım #Resmi Tatil #Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

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