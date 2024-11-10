10 Kasım’da Atamızı saygıyla anıyoruz: En anlamlı mesajlar ve sözler

Yayınlanma: 10.11.2024 - 09:16

Güncelleme: 10.11.2024 - 09:16

10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği günü anmak ve onun izinde yürüme kararlılığını yinelemek için bir vesiledir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da, onun aziz hatırasını onurlandırmak için çeşitli anma mesajları, sözleri ve etkinlikleri öne çıkarıyoruz. İşte, 10 Kasım 2024 için anlamlı mesajlar ve etkileyici sözler...

10 Kasım Anma Mesajları

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 86. yılında saygı, özlem ve minnetle anıyoruz. Onun açtığı aydınlık yolda ilerlemeye devam edeceğiz."

"Atatürk, yalnızca bir lider değil, aynı zamanda bir milletin yeniden doğuşunun simgesidir. Onun gösterdiği hedeflere emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz."

"10 Kasım, yalnızca bir matem günü değil, aynı zamanda Atatürk’ün fikirlerini anlama ve yaşatma günüdür. Onu bir kez daha özlemle anıyoruz."

Anlamlı Atatürk Sözleri

"Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır; fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." – M. Kemal Atatürk

"Ey yükselen yeni nesil! Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz." – M. Kemal Atatürk

"Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir." – M. Kemal Atatürk

"Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır." – M. Kemal Atatürk

10 Kasım İçin Paylaşılabilecek Mesajlar

"10 Kasım’da saat 09.05’te, tüm Türkiye olarak Atamız için saygı duruşundayız. Fikirlerinle daima yolumuzu aydınlatıyorsun, ruhun şad olsun."

"Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ ilkesine bağlı, modern Türkiye yolunda daima ileri!"

"86 yıl önce aramızdan ayrıldın ama izinden yürümeye devam ediyoruz. Minnet ve özlemle anıyoruz."