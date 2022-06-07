Kayseri'deki bahar şenliğinde binlerce genç İzmir Marşı'nı söyledi

07 Haziran 2022 Salı, 11:14

Geçen günlerde gündeme gelen konser ve festivallerin iptal edilmesinden sonra Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin düzenlediği 21. Öğrenci Bahar Şenliklerinde ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

DJ eşliğinde hep bir ağızdan İzmir Marşı söylendi.

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde "Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak mücevher taşa" nakaratında coşku doruğa ulaştı. Görüntüler kısa süre içinde birçok sosyal Etkinliğin, Kayseri tarihinde bugüne kadar yapılmış en kalabalık konser olarak kayıtlara geçtiği iddia edildi.