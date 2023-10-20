100 milyon TL'lik vurgun yaparak kayıplara karıştığı iddia edilen fenomen Kıvanç Talu'nun menajerinden açıklama
Arkadaşlarını 100 milyon TL dolandırarak kayıplara karıştığı iddia edilen sosyal medya fenomeni ve oyuncu Kıvanç Talu ile eşi Beril Talu gündeme bomba gibi düştü. Yaşananlar sonrasında Kıvanç Talu’nun profilinde 'menajeri' olarak adı yazılı olan Funda Şebnem Oskan yazılı bir açıklama yaptı.
"Var Böyle Tipler" adlı hesabıyla tanınan sosyal medya fenomeni ve oyuncu Kıvanç Talu'nun birçok kişiyi toplamda 100 milyon TL dolandırıp kaçtığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Kıvanç Talu ile eşi Beril Talu‘nun reklam sektörüne yatırım yaptıklarını belirterek onlarca kişiyi 100 milyon TL dolandırdıkları iddia edildi.
Pazartesinden beri haber alınamadığı belirtilen çift tarafından dolandırıldığını öne sürenler ses kayıtları yayınlayarak iddialarda bulundu.
Hesaplarını kapatan Kıvanç Talu’nun profilinde menajeri olarak adı yazılı olan Funda Şebnem Oskan yazılı bir açıklama yaptı.
“SİNEMA FİLMİ SÖZLEŞMEMİZ HARİCİNDE…”
Son olarak Buğra Gülsoy, Hande Doğandemir ve Seçkin Özdemir‘le “Yaren Leylek” filminde rol alan Kıvanç Talu’nun menajeri şunları yazdı:
“Sayın cast direktörleri ve arkadaşlarım… Bugün öğrendiğim üzere güncel sunum dosyamda yer alan Kıvanç Talu adlı oyuncunun haber sitelerinden aldığım bilgi ve yakın dostlarımın uyarısı üzerine hakkında soruşturma olduğu bilgisi edinilmiştir. Bugüne kadar olan bir sinema filmi sözleşmemiz haricinde herhangi bir iş ilişkiniz olmamıştır. Bugünden sonra da olmayacaktır Bilgilerinize sunarım…”
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