Yayınlanma: 19.10.2023 - 17:38

Güncelleme: 19.10.2023 - 17:38

Sosyal medyada "Var Böyle Tipler" hesabıyla tanınan Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun reklam projesi yapacaklarını söyleyerek çevrelerinden 100 milyon TL para topladığı ve sonrasında da kayıplara karıştığı iddia edildi. Peki, Kıvanç Talu kimdir, kaç yaşında, nereli? Kıvanç Talu-Beril Talu olayı ne?

KIVANÇ TALU KİMDİR?

Kıvanç Talu, 1988 yılında Ankara'da dünyaya geldi. "Var Böyle Tipler" adıyla çektiği kısa, komik videolarla tanındı. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2007 yılında reklam yazarı olarak çalışmaya başladı. Ardından pek çok farklı ajansta kariyerini devam ettirdi. 2016 yılında kreatif direktörlüğü görevinden ayrılıp oyunculuk, seslendirme ve sosyal medya alanlarında bireysel olarak çalışmaya başladı. Bunun yanı sıra 2015 yılından bu yana Var Böyle Tipler adlı Instagram sayfasını yönetiyor.

KIVANÇ-BERİL TALU OLAYI NE?

Kıvanç Talu eşi ile birlikte sosyal medyada Influencerlık yaptıkları günlerde bir reklam bütçesi için çevresindekilerden 100 milyon TL aldıklarını ve yurt dışına kaçtıkları iddia edildi.