100 yaşını görmenin sırrı bu yoldan geçiyor: Bu diyet hem zayıflatıyor hem ömrü uzatıyor

Yayınlanma: 16.04.2025 - 09:59

Güncelleme: 16.04.2025 - 09:59

Diyet denilince akla kilo vermek ya da fit kalmak gelse de, bazı beslenme biçimleri yalnızca fiziksel görünüm için değil, ömür uzatmak için de tercih ediliyor. Japonya'nın en küçük ve en az nüfuslu ana adası Okinawa'da yaşayanlar, dünya genelinde "ölümsüzlük adası" sakinleri olarak anılıyor. Peki, bu adada yaşayanları 100 yaşına ulaştıran sırrın arkasında ne var?

BU DİYET ÖMRÜ UZATABİLİR

Sosyal medyada sağlık tavsiyeleriyle tanınan Dr. Karan Rajan, uzun ömürlü bir yaşamın sırrının Okinawa'da yattığını belirtiyor. Rajan'a göre bu adada yaşayanların büyük kısmı 100 yaşını aşabiliyor ve bunun başlıca sebeplerinden biri beslenme alışkanlıkları.

Okinawa halkı, lif bakımından zengin karbonhidratlarla besleniyor, bol miktarda fermente gıda tüketerek bağırsak sağlığını koruyor. Ayrıca aktif yaşam tarzı sayesinde kalp sağlığını destekliyor, stres düzeyini azaltıyor.

SADECE DİYET DEĞİL: MOAI VE IKIGAI FELSEFESİ

Dr. Rajan, uzun ömrün sadece fiziksel sağlıkla ilgili olmadığını da vurguluyor. Japon kültürüne özgü "Moai" adı verilen sosyal destek ağı, bireylerin duygusal ve maddi zor zamanlarda birbirlerine destek olmasını sağlıyor. Aynı zamanda "ikigai" olarak bilinen, kişiye yaşama amacı kazandıran değer sistemi de bu uzun ömrün arkasındaki temel unsurlardan biri.

OKINAWA DİYETİ NEDİR?

"Okinawa diyeti", dünya genelinde en sağlıklı beslenme biçimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Japonya, bu diyet sayesinde obezite oranı en düşük ve ortalama yaşam süresi en yüksek ülkeler arasında yer alıyor. Diyetin temelinde ise doğal ve işlenmemiş gıdalar yer alıyor.

Balık, deniz ürünleri, tofu ve sebze ağırlıklı beslenme, doymuş yağ oranını düşürürken antioksidan alımını artırıyor. Tatlı patates, deniz yosunu gibi düşük glisemik indeksli gıdalar ise kan şekeri dengesini koruyor.