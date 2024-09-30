ABD'li doktorlar uzun yaşamın sırrını verdi: Bağışıklığı güçlendiriyor, beyni toksinlerden temizliyor!

Yayınlanma: 30.09.2024 - 21:01

Güncelleme: 30.09.2024 - 21:01

Yanlış beslenme, hareketsizlik ve stres gibi faktörler yaşam süresini kısaltabilir. ABD'li Dr. Florence Comite, özellikle uyku kalitesinin ve kas yapımının uzun yaşam için önemli olduğunu belirtiyor. İşte uzun ömür için uygulanması gereken yaşam alışkanlıkları.

UYKU KALİTESİ VE KALİTELİ YAŞAM

İyi bir uyku, vücudun onarım süreçlerini destekler ve beyni toksinlerden arındırır. Dr. Comite, yetişkinlerin her gece 7-9 saat uyumasını öneriyor.

SPORTİF HAYATIN ETKİSİ

Kas kaybını önlemek için direnç antrenmanları yapmak ve protein tüketimi büyük önem taşır. Kas yapımı, aynı zamanda kan şekerini dengeler ve yağ yakımını hızlandırır. Bu temel alışkanlıklar, yaşam süresini uzatırken sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralıyor.