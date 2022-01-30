103 yıllık mektup Kraliçe Elizabeth'in babasının sırrını açığa çıkardı

30 Ocak 2022 Pazar, 12:42

Kendisi de evli bir sevgiliye sahip olan Galler Prensi Edward, 9 Haziran 1919'da ona yazdığı mektupta şu ifadeleri kullanıyor:

Çaydan sonra Sheilie'ye (Shelia) Bertie (VI. George) ile yalnız kalma şansı vermek için sahada biraz daha golf oynama isteği bahanesiyle Loughie'yi (Lord Loughborough) uzaklaştırmayı başardım.

Freda Dudley Ward'a yazılan mektuptaki bu ifadeler, Lord Loughborough'nun Avustralyalı eşi Shelia'yla VI. George arasındaki ilişkiyi ve Prens Edward'ın onları yalnız bırakmak için gösterdiği çabayı ortaya koyuyor.

Geleceğin kralı VI. George, o dönem henüz II. Elizabeth'in annesiyle tanışmamıştı.

VIII. Edward olarak taç giyen kardeşiyse Amerikalı sosyete üyesi Wallis Simpson'la evlenmek için aynı yıl tahttan çekilmişti.

The Times'ın haberine göre Londra'daki Forum Auctions'da kitap ve elyazması uzmanı Simon Luterbacher şu ifadeleri dile getirdi:

"Leydi Loughborough ile yalnız bırakmaya çalışırken biraz kardeş dayanışması devreye girmiş. Biraz hesapçılar ve bu kadar kişisel ayrıntılara giren bir mektup bulmak alışılmadık bir durum."

Luterbacher ayrıca şunları ekledi: "Kardeşler o zamanlar açıkça güçlü bir bağa sahipti ancak bu daha sonraki yıllarda tahttan feragat bu durumu değiştirdi."

VI. George ve Shelia, 1918'de Londra'da bir dans etkinliğinde tanışmıştı. Shelia, Edward'ın sevgilisi Freda'yla yakın arkadaştı.

Ancak kardeşlerin babası Kral V. George'un 1920'de durumu öğrenmesiyle ilişki sona erdi. Her ne kadar romantik ilişkileri sona erse de ikili birbirlerine mektup yazmaya devam etti.

VI. George daha sonra Kraliçe II. Elizabeth'in annesi Elizabeth Bowes-Lyon'la tanıştı ve onunla 1923'te evlendi.

Lord Loughborough'dan boşanan Shelia ise iki kez daha evlendi.

10 Şubat'ta Forum Auctions'da düzenlenecek müzayedede söz konusu mektup 2 bin 500 sterlinden (yaklaşık 45 bin TL) açık artırmaya çıkarılacak.

Kaynak: Independent Türkçe