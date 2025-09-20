1300 rakımda yetişiyor: Lezzetinin sırrı kar suyu! Bin TL'den satılıyor....

Türkiye'nin tarımda önemli üretim merkezlerinden Adana'da birçok ürün yetiştiriliyor. Tufanbeyli ve Feke ilçelerinde ise fasulye de ekilerek özenle yetiştiriliyor. Feke ilçesinde bağlı Gedikli Mahallesi'nde ise üreticiler yüksek rakımlı bölgelerde fasulyeleri kar suyuyla büyütüyor. Yetişen fasulye bu dönemde hasat ediliyor. İlçede birçok üreticinin bahçelerinde ekimini yaptığı beyaz fasulye hasadın ardından eleme işlemlerinden geçirilerek tüketiciye gönderiliyor. Yüksek rakımlı verimli topraklarında yetişen fasulyenin, lezzetiyle fark oluşturduğunu belirten üreticiler, bu yıl ürünün kilosunun 100 ile 125 TL arasında satıldığını söyledi.

10 dönüm alanda üretim yapan İbrahim Gün, "Bu yılki hasat başladı. Bin 300 rakımda yetişiyor ve yemeklerde içine et koymadan kısa sürede pişmesiyle lezzetiyle iddialıyız. Bu yıl verim geçen yıllara göre daha iyi. Burada fasulyeyi şinik ile satarız. Şinik 8 kilo gelir, şu an 800 ile bin TL arasında alıcı buluyor" dedi.