MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Ağustos MasterChef kırmızı takım mı, mavi takım mı kazandı?
MasterChef Türkiye'de heyecan dorukta; haftanın ilk dokunulmazlık oyunu, takımların geleceğini şekillendiriyor. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Ağustos MasterChef kırmızı takım mı, mavi takım mı kazandı? Takımlarda kimler var?
Haftanın ilk takım oyununda kebap yemekleri rüzgarı esti. Kırmızı ve Mavi takım arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı ve haftanın galibi merak konusu oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Ağustos MasterChef kırmızı takım mı, mavi takım mı kazandı? Takımlarda kimler var? İşte, ayrıntılar...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'in 13 Ağustos Salı günü yayınlanan bölümünde takımlar, ülkenin dört bir yanından en iyi kebapları hazırlamak için kıyasıya bir rekabet yaşadı. Bu çekişmeli mücadelede kırmızı takım galip gelirken, mavi takım kendi aralarında dokunulmazlık oyunu oynadı. Haftanın ilk takım oyununu kırmızı takım kazandı ve günün yarışmasında da başarılı oldu.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
MasterChef Türkiye'nin ilk bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim Eda oldu.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
Mavi takım
Nevzat (Takım kaptanı)
Muratcan
Kaan
Eda
Kerem
Onur
Zübeyde
Nigar
Hakan
Çağlar
Kırmızı takım
Zeynep (Takım kaptanı)
Semih
Ezgi
Ümmühan
Emre
Alper
Beril
Beyza
Ayşe
Deniz
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Tekin’in açıklaması büyük tepki çekti
- 'Dinamitle kırılacak kuvvete sahip'
- 'Tuzu da çürüttünüz!'
- ‘Yuvama dönüyorum’ diyerek açıkladı
- Eksi netle istediği bölüme yerleşti!
- 15 başkan, 2 vekil AKP'ye geçiyor!
- 'İçimde tuttuğum her şey...'
- En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor?
- Erbakan'ın suçlamasına Çelik'ten yanıt!
- Milli yıldız seçimini yaptı!