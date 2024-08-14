Yayınlanma: 14.08.2024 - 00:30

Güncelleme: 14.08.2024 - 00:30

Haftanın ilk takım oyununda kebap yemekleri rüzgarı esti. Kırmızı ve Mavi takım arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı ve haftanın galibi merak konusu oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Ağustos MasterChef kırmızı takım mı, mavi takım mı kazandı? Takımlarda kimler var? İşte, ayrıntılar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'in 13 Ağustos Salı günü yayınlanan bölümünde takımlar, ülkenin dört bir yanından en iyi kebapları hazırlamak için kıyasıya bir rekabet yaşadı. Bu çekişmeli mücadelede kırmızı takım galip gelirken, mavi takım kendi aralarında dokunulmazlık oyunu oynadı. Haftanın ilk takım oyununu kırmızı takım kazandı ve günün yarışmasında da başarılı oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin ilk bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim Eda oldu.

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

Mavi takım

Nevzat (Takım kaptanı)

Muratcan

Kaan

Eda

Kerem

Onur

Zübeyde

Nigar

Hakan

Çağlar

Kırmızı takım

Zeynep (Takım kaptanı)

Semih

Ezgi

Ümmühan

Emre

Alper

Beril

Beyza

Ayşe

Deniz