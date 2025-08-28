15 binden fazla kişi başvurdu: Tuna Nehri’nde yeni bir 'cumhuriyet' doğdu

Hırvatistan ile Sırbistan arasında, Tuna Nehri kıyısında yer alan tartışmalı bölgede sıra dışı bir girişim gündem oldu. Avustralya asıllı 20 yaşındaki Daniel Jackson, 2019 yılında kurduğunu ilan ettiği “Özgür Verdis Cumhuriyeti” adlı mikrodevletin başkanlığını yürütüyor.

15 BİNDEN FAZLA BAŞVURU

Yaklaşık 125 dönümlük bir alanı kapsayan Verdis, bugün 400 civarında vatandaş kabul etmiş durumda. Yetkililerin aktardığına göre vatandaşlık için yapılan başvuru sayısı ise 15 bini aştı. Ülkenin resmi dilleri İngilizce, Hırvatça ve Sırpça olarak belirlenirken, para birimi olarak Euro kullanılıyor.

SINIR DIŞI VE YASAK

Verdis’e yalnızca teknelerle ulaşım sağlanabiliyor. Ancak 2023 yılında Jackson ve beraberindeki bazı kişiler, Hırvat polisi tarafından gözaltına alınarak sınır dışı edildi. Jackson’a ülkeye ömür boyu giriş yasağı getirildi. Gerekçe olarak “ulusal güvenlik tehdidi” ileri sürülse de genç lider, kendisine somut bir açıklama yapılmadığını belirtti.

SÜRGÜNDE DEVLET YÖNETİM

Sınır dışı edilmesinin ardından çalışmalarına “sürgündeki hükümet” ile devam eden Jackson, Sırbistan’ın kendisine daha anlayışlı yaklaştığını ifade ediyor. Verdis’in vatandaşlık programında özellikle doktor, hemşire ve güvenlik görevlisi gibi meslek gruplarına öncelik tanınıyor.

SEÇİM VAAT EDİYOR

Jackson, ilerleyen yıllarda demokratik seçimler düzenleyerek görevini bırakmayı planladığını söylüyor. Ülkenin pasaportları ise uluslararası geçerlilik taşımamasına rağmen bazı vatandaşların farklı ülkelerde bu belgelerle işlem yaptığı belirtiliyor.