15 maddelik açıklama yaptı... Yeni aşkını duyuran Icardi'den Wanda Nara'ya zehir zemberek sözler!

Yayınlanma: 09.01.2025 - 10:57

Güncelleme: 09.01.2025 - 10:57

Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı ayrılığın yankıları sürerken, Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Arjantinli aktris China Suarez ile yaşadığı aşkı resmen açıkladı. Icardi, sosyal medyada yaptığı paylaşımla bu ilişkiye dair duygularını açıkça ifade etti.





DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Çarşamba gecesi Instagram hikayesinde yaptığı paylaşımda, Suarez’in Icardi’nin kızları Francesca ve Isabella ile birlikte olduğu bir fotoğrafa yer verdi. Karede, Suarez’in çocuklardan biriyle samimi bir an yaşadığı görülürken, Icardi’nin "Aşk nefreti yener" notu dikkat çekti.

Son günlerde, Mauro Icardi’nin sakatlığı nedeniyle evde bulunduğu dönemde, kızlarının babalarının yeni sevgilisiyle vakit geçirdiğini gösteren başka fotoğraflar da sosyal medyada gündeme geldi.

WANDA NARA'YA 15 MADDELİK YANIT

Öte yandan, sosyal medya hesabından 15 maddelik bir yazı paylaşan Icardi, Wanda Nara ile yaşadığı süreci baştan sona anlattı.

Nara ile boşanma aşamasında olan Icardi, ilk kez yaşananları tüm detaylarıyla paylaştı.

İşte Icardi'nin yazdıkları:

"Hepinizin bildiği gibi, kızlarımla ilgili herhangi bir şeyi yayınlamak benim tarzım değil, ancak kızlarımın annesinin uyguladığı tüm acımasız yalanlara cevap vermek zorunda kalıyorum. Yalanlara daha ne kadar inanmak ve yaşamak istiyoruz?

1. Asılsız bir şiddet suçlamasıyla kendi evimden dışlandım,

2. Bir cumartesi sabahı erken saatlerde Santa Barbara'dan dizimdeki sakatlık için ameliyat olmama saatler kala beni başka bir yanlış şiddet ve silah bulundurma suçlamasıyla dışladılar ve arama sonucu NEGATİF çıktı. Silahım yoktu, kimseye tecavüz etmedim ve yalnız uyuyordum."

"ARKADAŞ OLDUKLARINI SÖYLEMİŞTİ"

"3. 13/12'de kızlarımı bana teslim etmek zorunda kaldılar ve 17/12'ye kadar telefonlarımı kapattılar çünkü anne Avrupa'da “erkek arkadaşıyla” seyahat ediyordu, canlı yayında 3 yıldır ilişki içinde olduklarını doğruladı, benimle evliyken ve bana ve kızlarına “ARKADAŞ” olduğuna yemin etti... (Ama başkalarını suçlamaya devam ediyorlar, ne ikiyüzlülük, değil mi?)"

"HAYATINI KIZLARINA TERCİH ETTİ"

"4. 25/12'de “Amerika'nın Annesi” kızlarını geri çekmek zorunda kaldı çünkü Adalet'in emri buydu. Noel'i babayla ve yılbaşı gecesini anneyle geçirmek ama hanımefendi istediğini vermedikleri için kırgın olduğundan, kefalet için istedikleri gibi 10 milyon Peso'su olmadığını iddia ederek onlar olmadan Punta del Este'ye gitti, ancak özel uçak ve her zamanki gibi tüm gösterişli sirk için yeterli parası vardı, günler önce İtalyan hesabına 10 bin dolar yatırdığımı saymadan. Böylece kızlarına gidip onları getireceğine dair verdiği sözü tutmadı ve onları bavulu hazır bir şekilde orada bıraktı... Kendi adıma, onun bu terk edişi karşısında, hiç tereddüt etmeden yılbaşını arkadaşlarımla geçirme planımı iptal etmeye ve kızlarımla kalmaya karar verdim... 2 yıldan fazla bir süredir yaptığım gibi... Bu süre zarfında kendi hayatını kızlarına tercih etmeye karar verdi..."

"ANNELERİ HAKKINDA KÖTÜ KONUŞMAM"

"5. “Tatilleri” bittiğinde, 20 gün boyunca arayarak manipüle ettiği kızlarımı bana teslim etmemek istedi, çünkü onlar babalarının evinden ayrılmak istemediklerini ona kendileri söylediler. Mutlu olduklarını, bir aile ortamında yaşadıklarını, eğlendiklerini, kendi yaşlarındaki çocuklarla birlikte olduklarını ve annelerine karşı hiçbir zaman kötü niyetli ya da aşağılayıcı sözler söylenmediğini...

6. Bu da yetmezmiş gibi... Kızlarına 05/01'de onları almaya geleceğine dair güvence verdi, onlar da giyinmiş ve umutla onu beklediler ve bir kez daha onları TEKRAR EKTİ... Ve ancak 06/12'de avukatlarımın araya girmesiyle, istediği gibi kızlarıyla bir benzin istasyonunda buluşmasını sağlayabildim.

7. Kızlarımla anneleri hakkında ASLA kötü konuşmam... Onlara, 3 yıl boyunca SEVGİLİSİ olan ve sonunda "Erkek arkadaşı" olduğunu açıkladığı kişi için aileyi parçalamaya karar verdiğini ve kızlar Türkiye'de okuldayken 2 yıllığına Arjantin'e taşındığını bile söylemiyorum! Aslında... Erkek arkadaşının HAPİSTE olduğu sadece 3 ay boyunca Arjantin'de değildi."

"OCAK 2023'TE DUBAI'DE..."

8. Not: Bay “Erkek Arkadaş” benim kadar KANDIRILDIĞINI bilsin... Çünkü Ocak 2023'te Dubai'de Senegalli oyuncuyla tanıştı, 25.01.23'te oğlunun doğum günü gerçekleşirken... Kardeşleri ve akrabaları onu kutluyordu ve o saat 23.30'da geldi... Yani oğlunun doğum günü bitmeden 30 dakika önce...

9. Avrupa'da çalışabilirdi. Aslında bunu İtalya'da büyük bir başarıyla yaptı... Çünkü kızlarımız Arjantin'de ASLA YAŞAMADI...

10. Toplum içinde benimle alay etmeye çalışıyor. Ama kızlarımın birçok kez talep ettiği veya istediği gibi AİLEMİZİ KURTARMAK için saçmalık noktasına kadar SAVAŞMIŞ ve yalvarmış olmaktan gurur duyuyorum."

"ÇOCUKLAR ARKADAŞLARINA UTANÇLA BAKIYOR"

"11. Benimle alay etme hevesleri içinde, annelerinin, babalarının veya üvey babalarının cinselliği viral olduğunda ve çocuklar arkadaşlarına utançla bakmak zorunda kaldıklarında oğullarına ve kızlarına verdikleri ZARARI umursamıyorlar... Acılarının ve savaşlarının çocuklarından daha önemli olduğunu açıkça ortaya koyuyorlar."

"AKLINA İLK GELEN KIZLARI MANİPÜLE ETMEK"

12. Bitirmek gerekirse, kızlarını 20 gün görmedikten sonra aklına gelen ilk şey onları manipüle etmek, hepsinin yalan olduğuna dair kanıtım olan çirkin şeyler söyleme noktasına getirmek, onları bugün yanımda olan kişiye duyduğu nefrete maruz bırakmak, 8 ve 9 yaşlarındaki iki kızı ailemizin onun yüzünden dağıldığına inandırmak, ama kızlarına GERÇEĞİ söyleme CESARETİNE sahip değil mi? Üç yıllık evlilik dışı bir ilişkiyi RESMİLEŞTİRMEYE karar verenin kendisi olduğunu. Kime yalan söylemek istiyor? Kimi kandırmak istiyor? Tanrı aşkına bu kadar yalan yeter."

"BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA"

13. Bardağı taşıran son damla ise KIZLARIMIN Eugenia'nın “La China” olduğunu HER ZAMAN BİLİYOR OLMALARI. Hayranı oldukları şarkılarını dinlemek için Youtube ve Spotify'da onu aradılar ve bunun kanıtı bende var. Kızlarımın bütünlüğü için bugün onları korumayı seçiyorum.

14. Söylediğim ve yayınladığım her şeyi, kızlarımın annesinin, onların refahını ve mutluluğunu umursamadan uyguladığı YALANLAR ve iftiralar nedeniyle MECBUREN yapıyorum."

"GERÇEK HER ZAMAN GALİP GELİR"

"15. Anneleri tarafından psikolojik olarak MANİPÜLASYONA uğradıklarını bilmek ruhumu acıtıyor. Ama adalete güveniyorum. Doğru yolda olduğuma eminim, beni adalete götürdüler ve beni kirletmek istediler, ama gerçek ile her zaman galip geliriz."

Paylaşımların orijinal hali:



