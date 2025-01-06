Wanda Nara'dan sürpriz paylaşım: L-Gante ile ayrıldılar mı?
Mauro Icardi ile mahkemelik olan ve kısa bir süre önce kendisinden 13 yaş küçük L-Gante ile aşk yaşamaya başlayan Wanda Nara'dan sürpriz bir karar geldi.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile yaşadığı olaylarla sık sık gündeme gelen Wanda Nara, dikkat çeken bir açıklamayla yeniden gündemde.
L-GANTE İLE AYRILIK KARARI
Icardi’den ayrıldıktan sonra kendisinden 13 yaş küçük rapçi L-Gante ile aşk yaşamaya başlayan Nara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilişkilerinin sona erdiğini duyurdu. Ayrılık kararını, ünlü rapçiyle el ele çekilmiş bir fotoğraf eşliğinde paylaştı.
Nara, ayrılık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bugün yollarımız ayrılıyor. Kendimize bakmak, işimize ve ailemize odaklanmak... Karmaşık ve sancılı hukuki durumum bu kararı almama neden oldu. Bugün çocuklarımın bana ihtiyacı var ve zamanımı tamamen onlara adadım."
ICARDI İLE BARIŞMA İDDİALARI
L-Gante’den ayrıldığını duyuran Wanda Nara, sürpriz bir adım daha attı. Bir dönem mahkemelik olduğu eski eşi Mauro Icardi’yi sosyal medya hesabından yeniden takip etmeye başlayan Nara, yıldız futbolcuyla daha önce sildiği fotoğrafları da yeniden yükledi.
Bu hamle, "Icardi ile Wanda Nara barıştı mı?" sorusunu akıllara getirdi. Çiftin gelecekteki ilişkisiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, bu gelişme sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
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