15 Temmuz pasaport ve spor!

Yayınlanma: 16.07.2024 - 18:40

Güncelleme: 16.07.2024 - 18:40

15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki örgüt Fetö AKP iktidarı tarafından palazlandırılmış ve bu iktidarın ''lütufları'' ile büyük bir güç haline gelerek ülkenin kaderinde söz söyleyen büyük bir örgüt olmuştur. Darbe girişiminde bulunan FETÖ, siyasi ayağının da araştırılmasını istemeyen ise AKP ve MHP'dir.

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14 Temmuz 2024 akşamı Dünya Kupası finalinde İspanya İngiltere’yi 2-1 yenerek kazandı.

Aynı anda İngiltere’deki Wimbledon turnuvasını yine bir İspanyol kazandı; adı Alcaraz. Gencecik küçücük bir taşra çocuğu. Hedef belirlemiş Wimbledon’ı ben kazanacağım demiş ve dediğini yaptı. Helal olsun.

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Başka bir konuya geçiyorum aslında hepsiyle ilintili aynı konu. Neden Türkiye’den bir şampiyon çıkartamıyoruz? Neden bizim futbol takımımız şampiyon olamadı? Neden teniste meşhur bir raketimiz yok? Eskiye kıyasla yeni nesil çok daha başarılı spora daha çok önem veriyor, fakat gene de istenilen başarılara ulaşamadık. Bu da bizi ülke olarak, daha doğrusu ülkenin duygusallığı açısından güçlü değil ezik yapıyor. Pasaport kuyruklarında beklemek, vize alamamak, hangi amaçla geldin diye abuk subuk sorularla karşılaşmak! Ne kadar zengin olursan ol Türk milleti olarak bir eziklik yaşıyoruz! Eğitimsiz parasız varoş bir İngiliz, pasaportundan dolayı çat diye geçer kapıdan. Zengin mi zengin veya başarılı mı başarılı bir Türk kapıda polis sorgusuna takılır. Neden geldin, niçin geldin, kime geldin, nerede kalacaksın, paran var mı şeklinde bir sürü abuk subuk sorulara maruz kalır. Bu durumu değiştirmek istiyoruz. Daha başarılı, daha popüler bir ülke haline gelmek istiyoruz. Bu işi ancak yeni nesil yapacak. Çok iyi eğitim alarak, dünya çapında icatlar yaparak, dünya çapında ödül alacak filmler yaparak, dünya çapında üne kavuşan mucitler yaratarak, Nobel ödülleri alarak, Pulitzer ödülleri alarak! Ve artık tüm dünya bilecek ki Türkler başarılı, Türkler saygın, Türklerin pasaportu kıymetli başka türlü geçiş yok.

İşte o zaman 15 Temmuz gibi içi boş iç savaş patlamaları da yaşamayız. Çünkü artık bilgili ve eğitimliyizdir. Liderlerimizi de bilgili eğitimli kişilerden seçeriz. Cumhuriyeti koruruz.