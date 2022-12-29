15 yıl izini sürdüğü 'vaşağı' yakından görüntülemeyi başardı

29 Aralık 2022 Perşembe, 07:00

Türkiye’nin en zengin milli parkları arasında yer alan Munzur Vadisi Milli Parkı, vaşak, yaban keçisi, tilki, kurt, sansar, su samuru, porsuk, sincap, tavşan, yaban domuzu, ur kekliği, çengel boynuzlu dağ keçisi ve ayı gibi birçok canlı türüne ev sahipliği yapıyor.

20 YILDIR DAĞCILIK YAPIYOR

Çevreciler tarafından yaban hayatının Doğu Anadolu'daki evi olarak da tabir edilen park, özellikle doğa fotoğrafçılarının da uğrak mekanı.

Kentte 20 yıldır dağcılık ve doğa fotoğrafçılığı yapan İsmail Ateş de Munzur Vadisi Milli Parkı’nda bugüne kadar bozayı, ur kekliği, yaban keçisi, şamua, domuz ve su samuru gibi birçok yaban hayvanını görüntülemeyi başardı.

KIRMIZI LİSTEDE

Ateş, 15 yıl boyunca bölgede popülasyonu azalan, dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğaya Koruma Birliği Kırmızı Listesi’nde yer alan vaşağı görüntülemeye çalıştı.

Genelde gece avlandığı için ‘Ormanın hayaleti’ olarak bilinen vaşağı, pazartesi günü gündüz saatlerinde kayanın üzerinde dinlenirken fark eden Ateş, yakından görüntülemeyi başardı. Bir süre kendisini çeken Ateş’i izleyen vaşak, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

‘HEYECANDAN ELİM TİTRİYORDU’

Uzun yıllardır peşinde koştuğu vaşağı, görüntülemenin mutluluğunu yaşayan İsmail Ateş, “Yıllardır bölgede dağcılık yapıyorum. Dağcılık olunca fotoğrafçılık da kendiliğinden gelişiyor. Dağcılık ve fotoğrafçılık benim için büyük bir aşktır. Daha önce bu bölgede keklik, ayı, şamua, dağ keçisi, su samuru gibi neredeyse tüm yaban hayvanlarını görüntüledim" dedi.

Ateş, şöyle konuştu: