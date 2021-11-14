15 yıl sonra Arka Sokaklar'dan ayrılan Yüsra Geyik, Camdaki Kız'ın kadrosuna katıldı
Arka Sokaklar dizisinde 15 yıl boyunca rol aldıktan sonra geçtiğimiz sezon sürpriz bir kararla diziden ayrılan oyuncu Yüsra Geyik, tercihini yine Kanal D dizilerinden yana yaptı. Yüsra Geyik, Camdaki Kız dizisine transfer oldu.
Kanal D ekranlarında yıllar geçmesine rağmen hala en çok izlenen diziler arasında yer alan Arka Sokaklar'dan ayrılan Yüsra Geyik, başka bir yapıma transfer oldu.
15 yıl boyunca Hüsnü Komiser'in kızı Zeliha rolünde başarılı bir oyunculuk sergileyen Geyik, tercihini yine aynı kanalda yayınlanan Camdaki Kız'dan yana kullandı.
CİHANGİR CEYLAN İLE BİRLİKTE KADROYA KATILDI
Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı Camdaki Kız dizisi 20. bölümüyle ekranlara gelecek. Yüsra Geyik'in yanı sıra son olarak Cihangir Ceylan da diziye Hayri karakteriyle katılmıştı.
MUZO'NUN SEVGİLİSİ ROLÜNDE
Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından esinlenilen Camdaki Kız'a yeni katılan Yüsra Geyik, Muzo'nun sevgilisi olarak boy gösteriyor.
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