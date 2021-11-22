Yargı, Arka Sokaklar, Benim Hayatım: Ünlü oyuncu 3 dizide birden oynayacak

22 Kasım 2021 Pazartesi, 10:06

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı, Yargı dizisinin oyuncu kadrosu büyüyor. Son 2 haftadır Kanal D'deki Arka Sokaklar dizisinde Ercü karakteriyle yer alan oyuncu İbrahim Şentürk pazar akşamları yayınlanan "Yargı" dizisinin kadrosuna dahil oldu.

İbrahim Şentürk dizide Eren Başkomiser'in ekibinden bir polisi canlandıracak.

Medyaradar'ın haberine göre, Şentürk ayrıca perşembe akşamları Star TV'de yayınlanan "Benim Hayatım" dizisinde "Avukat Ömer" karakteriyle de ekranlarda yer alacak.

NERGİS ÖZTÜRK DE KADROYA KATILMIŞTI

Son olarak Avlu dizisinde canlandırdığı Zerrin karakteriyle adından söz ettiren Nergis Öztürk de Yargı dizisine dahil olmuştu.



Nergis Öztürk, dizide Onur Duymaz'ın canlandırdığı Engin karakterinin avukat teyzesi Seda rolüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Engin karakterinin akıbetinin ne olacağı ise yeni bölümlerde belli olacak.

