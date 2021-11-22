Yargı, Arka Sokaklar, Benim Hayatım: Ünlü oyuncu 3 dizide birden oynayacak
Arka Sokaklar'ın 'Ercü'sü, Benim Hayatım'ın 'Avukat Ömer'i oyuncu İbrahim Şentürk, son olarak Yargı dizisi kadrosuna katıldı. Şentürk, aynı anda televizyonda 3 farklı karaktere hayat vermiş olacak.
Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı, Yargı dizisinin oyuncu kadrosu büyüyor. Son 2 haftadır Kanal D'deki Arka Sokaklar dizisinde Ercü karakteriyle yer alan oyuncu İbrahim Şentürk pazar akşamları yayınlanan "Yargı" dizisinin kadrosuna dahil oldu.
İbrahim Şentürk dizide Eren Başkomiser'in ekibinden bir polisi canlandıracak.
Medyaradar'ın haberine göre, Şentürk ayrıca perşembe akşamları Star TV'de yayınlanan "Benim Hayatım" dizisinde "Avukat Ömer" karakteriyle de ekranlarda yer alacak.
NERGİS ÖZTÜRK DE KADROYA KATILMIŞTI
Son olarak Avlu dizisinde canlandırdığı Zerrin karakteriyle adından söz ettiren Nergis Öztürk de Yargı dizisine dahil olmuştu.
Nergis Öztürk, dizide Onur Duymaz'ın canlandırdığı Engin karakterinin avukat teyzesi Seda rolüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Engin karakterinin akıbetinin ne olacağı ise yeni bölümlerde belli olacak.
Video Haberler
- Sincap 'Alvin' çay içip cips yiyor, otomobille geziyor
- Yanan evine odun attı
- Makas atan ehliyetsiz sürücü taksiye çarptı: 3 yaralı
- ''Lütfi Elvan Saray'dan eli boş döndü''
- Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru
- Bakan Elvan'ın istifa edeceği iddialarına çarpıcı yanıt
- 'Dövizi rahatlatacak tek yol'u açıkladı
- Marketlerde kriz çıkaran karar
- Canlı yayında 'görevden alma' tartışması
- Emin Çapa: Erdoğan'ın yapabileceği tek bir iyilik var...
En Çok Okunan Haberler
- Türkiye'nin 'diri fay' haritası
- SGK'dan duyuru: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
- '128 milyar dolardan fazla sattılar'
- Olaylı derbide gülen taraf Fenerbahçe!
- Ünlü tiyatro sanatçısı hayatını kaybetti
- Kavakçı olayını yıllar sonra anlattı
- Ayşegül yaşam mücadelesini kaybetti
- Marmaray seferleri normale döndü
- Kılıçdaroğlu, helalleşme çağrısının nedenini açıkladı
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çok sert 'dava' yanıtı