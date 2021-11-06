İddia: Arka Sokaklar'dan ayrılan oyuncu Alp Korkmaz Sadakatsiz'in kadrosunda

06 Kasım 2021 Cumartesi, 14:13

İlk olarak 31 Temmuz 2006'da seyirciyle buluşan Arka Sokaklar dizisi 15. yıldır ekranlara geliyor. Geniş bir hayran kitlesi bulunan dizide bu sezon yaprak dökümü yaşanmıştı.

Son olarak Arka Sokaklar dizisindeki patlamada şehit düşerek diziden ayrılan Alp Korkmaz'ın yeni bir diziye dahil olduğu iddia edildi.

Korkmaz'ın Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un başrolünü paylaştığı Sadakatsiz dizisine dahil olduğu ileri sürüldü.

TV100'ün haberine göre, Alp Korkmaz'ın Bahar ve Melih'in arasına girmeye çalışan Oğuzhan rolüne hayat vereceği belirtildi.

Bahar'ın eski sevgilisi rolünde diziye dahil olacağı söylenilen Korkmaz'ın aynı zamanda Melih'in yurt dışında en yakın arkadaşı olacağı öne sürüldü.