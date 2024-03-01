15 yıllık öğretmenlik mesleğini bıraktı, seracılığa başladı! Söke'de ilk kez o ihraç etti...

Aydın’ın Söke ilçesinde çilek ürettiği serasında Söke’nin ilk çilek ihracatçısı olmayı başaran kadın üretici Nilgün Ünsel, hedefini büyüterek sektöre başka üreticiler kazandırmak istiyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 12:46
15 yıllık öğretmenlik mesleğini bıraktı, seracılığa başladı! Söke'de ilk kez o ihraç etti...
Abone Ol google-news

15 yıl öğretmenlik mesleğinin ardından Söke’ye bağlı Akçakaya Mahallesi yakınlarında kurduğu serasında çilek üreten Nilgün Ünsel, Söke’de seracılık faaliyetlerinin daha da gelişmesi için adım attı. Sera kurulum firması ile anlaşan Nilgün öğretmen, bölgede sera kurulum faaliyetlerinin de öncüsü olmak istiyor. Çilek üretimiyle adını duyuran Nilgün Ünsel, Söke ve Aydın’da seracılığın gelişimine katkıda bulunmaya kararlı gözüküyor.

Nilgün Ünsel geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen Kadın Çiftçiler Buluşması’nda da Aydın ilini temsil eden örnek kadın üretici olmuştu.

Söke'nin tarımsal potansiyelini daha da artırmayı hedefleyen Nilgün Ünsel, kendi serasında elde ettiği deneyimleri ve başarılarıyla başkalarını da üretici yapma misyonunu üstlenmiş durumda.

Sera kurulum faaliyetlerinde öncülük yaparak çiftçilere rehberlik ederek, tarım sektörünün gelişimine katkıda bulunmayı amaçladığını ifade eden Ünsel, Söke ve Aydın’ın tarım alanındaki potansiyelini daha da yukarı taşımayı ve bölgenin tarımsal ekonomisine de olumlu katkılarda bulunmayı hedefliyor.


Söke haberleri sera haberleri aydın haberleri

İlgili Haberler

İlk hasadı yapıldı: Fiyatı altın ile yarışıyor! Arap şeyhlerinin gözü bu serada...

İlk hasadı yapıldı: Fiyatı altın ile yarışıyor! Arap şeyhlerinin gözü bu serada...
Sabahın ilk ışıkları ile seraya gidiyorlar: Dalında 25, perakende 150 lira!

Sabahın ilk ışıkları ile seraya gidiyorlar: Dalında 25, perakende 150 lira!
Köyünde tek başına kurdu! 600 metrekarelik serada ayda 133 bin lira kazanıyor...

Köyünde tek başına kurdu! 600 metrekarelik serada ayda 133 bin lira kazanıyor...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Facebook'un kurucusu Zuckerberg 'tek işe alım kuralını' açıkladı

Facebook'un kurucusu Zuckerberg 'tek işe alım kuralını' açıkladı
Günlük burç yorumları: 2 Mart 2024 Cumartesi Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Mart 2024 Cumartesi Akrep burcu yorumu
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 8 dakikada cevap

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 8 dakikada cevap
Günlük burç yorumları: 2 Mart 2024 Cumartesi Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Mart 2024 Cumartesi Yay burcu yorumu
Başvuru yapacaklar dikkat: Almanya'dan Schengen vizesi alma sistemi değişiyor

Başvuru yapacaklar dikkat: Almanya'dan Schengen vizesi alma sistemi değişiyor
Günlük burç yorumları: 2 Mart 2024 Cumartesi Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Mart 2024 Cumartesi Terazi burcu yorumu
Anadolu'nun gizemli hazinesi: İşte Madımak otu ve bilinmeyen faydaları...

Anadolu'nun gizemli hazinesi: İşte Madımak otu ve bilinmeyen faydaları...
Günlük burç yorumları: 2 Mart 2024 Cumartesi Başak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Mart 2024 Cumartesi Başak burcu yorumu