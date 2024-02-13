Sabahın ilk ışıkları ile seraya gidiyorlar: Dalında 25, perakende 150 lira!

Adana’da gül üreticilerinde 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi hasat yoğunluğu yaşanırken dalından tanesi 25 liraya satılan gül, kentteki çiçekçilerde 100-150 TL arasında alıcı buluyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.02.2024 - 11:14
Sabahın ilk ışıkları ile seraya gidiyorlar: Dalında 25, perakende 150 lira!
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14 Şubat Sevgililer Günü’ne sayılı günler kala çiçekçiler satış potansiyelinin büyük olduğu gün için hazırlıklarını yapıyor. Sevgiliye kırmızı gül alınmasıyla özdeşleşen 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde, Adana’nın Yüreğir ilçesindeki gül seralarında ise hasat yoğunluğu yaşanıyor. Hem yurt içinde hem de yurt dışındaki siparişlere yetişmeye çalışan çiçekçiler, talebin yoğunluğundan dolayı oldukça memnun.

YURT İÇİ VE YURT DIŞINA GIDIYOR

Hasat için sabah saatlerinde seraya giren üreticiler, öğleden sonraya kadar çiçek kesiyor. Kesilen çiçekler mezatta satıldıktan sonra ülkenin dört bir yanındaki müşterilere ulaşıyor. Güller, iç pazardaki talebi karşılamasının yanı sıra yurt dışına da ihraç ediliyor.

Dalında 25, perakende 150 lira

Dönüme 7-8 bin adet gül verimi alınırken serada dalında 25 liraya satılan gül, kentteki çiçekçilerde tanesi 100-150 TL, internette ise 150-200 TL arasında satılıyor.

“MAKAS FARKI ÇOK AÇILMIŞ DURUMDA”

Gül üreticisi Ogün Sever Okur, seradaki fiyatlardan memnun olduklarını ancak makas farkının çok olduğunu söyledi. Okur, “Verim ve fiyatlar çok iyi. Dalındaki fiyat bizleri mutlu ediyor. 25 liraya biz satıyoruz ancak çiçekçide 100-150 lira arasında satılıyor. 14 Şubat öncesi talep çok fazla, yetiştiremiyoruz sürekli çalışıyoruz. Sevgililerin gülü buradan gidiyor ama makas ciddi anlamda açılmış durumda. Adana’da 100-150 liraya çiçekçiler satıyor ama başka şehirlerde fiyatlar daha da artıyor. Bunun için ne yapılır bilmiyoruz” dedi.

“FİYATLAR ÖZEL GÜNLERDE ARTIYOR”

Özel günlerde gül fiyatının arttığını 8 Mart’tan sonra fiyatların düşüşe geçeceğini kaydeden Ogün Sever Okur, “8 Mart’a kadar fiyatlar bu şekilde gidecektir ondan sonra düşüşe fiyatlar geçecektir. Özel günlerde fiyatlar çok artıyor sonrasında düşüşe geçiyor” ifadelerini kullandı.


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