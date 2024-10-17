Yayınlanma: 17.10.2024 - 00:26

Güncelleme: 17.10.2024 - 00:26

MasterChef Türkiye 10. haftada haftanın ilk takım oyununu kazanan taraf merak ediliyor. Peki, 16 Ekim'de eleme adayı kim oldu? MasterChef'te takım oyununu kim kazandı? İşte ayrıntılar...

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de 10. haftada yarışmaya veda eden isim Zübeyde oldu.

MAVİ TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef'te 11. haftada kaptanlık oyununu kazanan isim Semih oldu. En başarılı çiğköfteyi hazırlayan Semih gecenin birincisi, Akın ikincisi, Ezgi üçüncüsü, Onur ise dördüncüdü oldu.

KIRMIZI TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?

Mavi takımın kaptanlığını kazanan Semih, kırmızı takımın kaptanı olarak Muratcan'ı seçti.

MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Semih

Onur

Eda

Kaan

Şirin

Hakan

Akın

Nigar

KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Muratcan

Nevzat

Erim

Beyza

Alper

Ezgi

Kerem

Emre

1. VE 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

İlk takım oyununu kaybeden mavi takımda dokunulmazlığın sahibi olan Şirin ilk eleme adayı olarak Onur'u seçti. Yapılan oylamada Eda ikinci eleme adayı olarak belirlendi.