16 Yaşındaki piyano sanatçısı Can Saraç İtalya'dan ödülle döndü

16 Yaşındaki piyano sanatçısı Can Saraç İtalya Piano Academy Eppan piyano yarışmasında Michelangeli Ödülü'nü kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.11.2023 - 17:41
16 Yaşındaki piyano sanatçısı Can Saraç İtalya'dan ödülle döndü
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Genç piyanist, Can Saraç İtalya'da bu Cumartesi düzenlenen Piano Academy Eppan piyano yarışmasında Michelangeli Ödülü'nü kazanarak birinci oldu. İstnabul Üniversitesi konservatuarı öğrencisi 16 yaşındaki genç yetenek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendisini yetiştiren öğretmenlerine ve ailesine teşekkür ederken, Cumhuriyet'in 100. yılında başarıları kutlamaya devam edeceklerini belirtti.

Can Saraç'ın paylaşımı şu şekilde:




Can Saraç piyanist Michelangeli Ödülü

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