16 Yaşındaki piyano sanatçısı Can Saraç İtalya'dan ödülle döndü
16 Yaşındaki piyano sanatçısı Can Saraç İtalya Piano Academy Eppan piyano yarışmasında Michelangeli Ödülü'nü kazandı.
Genç piyanist, Can Saraç İtalya'da bu Cumartesi düzenlenen Piano Academy Eppan piyano yarışmasında Michelangeli Ödülü'nü kazanarak birinci oldu. İstnabul Üniversitesi konservatuarı öğrencisi 16 yaşındaki genç yetenek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendisini yetiştiren öğretmenlerine ve ailesine teşekkür ederken, Cumhuriyet'in 100. yılında başarıları kutlamaya devam edeceklerini belirtti.
Can Saraç'ın paylaşımı şu şekilde:
Ülkeme, beni yetiştiren öğretmenlerime, aileme ve dinleyicilerime sözüm vardı ve kazandım! :) İtalya'da bu Cumartesi düzenlenen Piano Academy Eppan piyano yarışmasında Michelangeli Ödülü'nü kazanarak birinci oldum! Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını başarılarımızla kutlamaya devam. pic.twitter.com/udb3Ot0LVu— Can Saraç (@CanSaracPianist) November 5, 2023
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