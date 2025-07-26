1700 yıl sonra gün yüzüne çıktı: Maya hükümdarının mezarı bulundu

Amerika kıtasının en gizemli uygarlıklarından biri olan Mayalarla ilgili tarihsel bilgiye önemli bir halka daha eklendi. Houston Üniversitesi’nden arkeologlar, günümüz Belize topraklarında yer alan antik Caracol kentinde, M.S. 4. yüzyıla tarihlenen bir kral mezarı keşfetti. Mezarda bulunan seramik kaplar, yeşim taşından yapılmış takılar ve mozaik maske, Maya kültürünün zenginliğini gözler önüne serdi.

1700 YILLIK MEZAR ORTAYA ÇIKARILDI

Yaklaşık 40 yıldır bölgede kazı çalışmaları yürüten Arlen F. Chase ve Diane Z. Chase çifti, bu yıl kazılmamış bir alanda yürüttükleri araştırmalar sırasında mezara ulaştı. 1993’te buldukları eski bir mezarın altına yapılan yeni kazılarda ortaya çıkan bu mezarın, Caracol’un ilk kralı Te K’ab Chaak’a ait olduğu belirlendi.

Bilim insanları, M.S. 331 civarında tahta geçtiği düşünülen Te K’ab Chaak’ın, Caracol’un kraliyet hanedanlığının kurucusu olduğunu belirtiyor. Kralın mezarı, kraliyet ailesine ait kutsal bir yapının tabanında bulundu.

ESERLER BAĞLANTILARI ORTAYA KOYDU

Mezarda 11 adet seramik kap, yeşim taşından takılar, mozaik bir maske ve Pasifik’ten gelen spondylus deniz kabukları yer alıyor. Bu buluntular, Te K’ab Chaak döneminde Caracol’un yalnızca bölgesel değil, uluslararası bağlantılara da sahip olduğunu gösteriyor.

Ayrıca mezarda bulunan iki seramik kapak, Maya kültüründe tz’uutz’ olarak bilinen koatimundi hayvanının başını tasvir ediyor. Bu figürlerin daha sonraki Caracol kralları tarafından isimlerinde kullanılması, sembolik bir devamlılığı gözler önüne seriyor.

KREMASYON MEZARI VE TEOTİHUACAN BAĞLANTISI

Aynı döneme tarihlenen başka bir kremasyon mezarında ise üç kişiye ait kalıntılarla birlikte obsidyen bıçaklar, mızrak ucu ve Meksika merkezli Teotihuacan şehrine ait aletler bulundu.

Diane Z. Chase, bu bulguların Caracol ile Teotihuacan arasındaki ilişkileri araştırma planlarının bir parçası olduğunu belirtti.