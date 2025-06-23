1732'den beri açık: Dünyanın en eski kitapçısı hala kitap satıyor

Günümüzde kitapçılar dijital dünyaya karşı ayakta kalmaya çalışırken, Portekiz’in başkenti Lizbon’da bulunan bir kitapçı, 290 yıldır ışığını söndürmeden kitap severleri ağırlamaya devam ediyor. Livraria Bertrand, Guinness Rekorlar Kitabı tarafından da “dünyanın hâlâ faaliyet gösteren en eski kitapçısı” olarak onaylandı.

KURULUŞU 1732’YE DAYANIYOR

Bertrand Kitabevi, 1732 yılında Fransa’dan Portekiz’e göç eden Pedro Faure tarafından Lizbon’un Chiado semtinde açıldı. Açıldığı günden bu yana kitaplarla iç içe bir mekân olarak hizmet verdi. 1755’te yaşanan büyük Lizbon depreminde ciddi hasar görse de, kısa sürede yeniden inşa edilerek faaliyetlerine kaldığı yerden devam etti.





FİLOZOF VE ŞAİRLERİN BULUŞMA NOKTASI OLDU

yüzyılda Bertrand, sadece bir kitapçı değil, aynı zamanda dönemin entelektüellerinin buluşma mekânı hâline geldi. Portekizli şair Fernando Pessoa ve filozoflar, yazarlar burada kitaplar arasında uzun saatler geçirdi. Kitabevi, bir dönem edebiyat tartışmalarının, siyasal konuşmaların ve fikir alışverişlerinin tam merkezindeydi.

21. YÜZYILDA HÂLÂ AYAKTA

Bugün Livraria Bertrand sadece nostaljik bir mekân değil, modern kitapçıların sunabildiği tüm hizmetleri veriyor. Geniş kitap yelpazesi, yazar etkinlikleri, çocuk bölümü ve hatta bir kafesi bile var. Geçmişin dokusu ile bugünün işlevselliği harmanlanmış bir ortam sunuyor.





ZİYARETÇİLER İÇİN CANLI BİR MÜZE

Lizbon’a giden kitap tutkunlarının uğramadan dönmediği bu yer, artık bir turistik cazibe merkezi. İçeriye adım atanlar sadece kitaplara değil, ahşap raflara sinmiş yüzlerce yıllık bilgiye de dokunuyor.