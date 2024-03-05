18 Mart resmi tatil mi? 18 Mart Çanakkale Zaferi tatil mi, hangi gün?

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin bu sene 109. yılı kutlanacak. Tüm dünyada önemli yere sahip bu tarihin resmi tatil olup olmadığı tartışılıyor. Peki, 18 Mart resmi tatil mi? 18 Mart Çanakkale Zaferi tatil mi, hangi gün?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.03.2024 - 11:41
18 Mart resmi tatil mi? 18 Mart Çanakkale Zaferi tatil mi, hangi gün?
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'18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi?' sorusu gündemdeki yerini aldı. Kahramanlık destanı yazılan Çanakkale Zaferi’nin bu sene 109. yıl dönümü. Peki, 18 Mart resmi tatil mi? 18 Mart Çanakkale Zaferi tatil mi, hangi gün?

18 MART RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜN?

18 Mart Çanakkale Zaferinin yıl dönümü dolayısıyla resmi tatil mi değil mi merak konusu oldu. Ancak mevzuata göre 18 Mart resmi tatil günleri arasında yer almıyor.

Ayrıca bu sene 18 Mart Pazartesi gününe denk gelmektedir.

ÇANAKKALE SAVAŞININ ÖNEMİ

Çanakkale Savaşı Türk Tarihine damga vurmuş bir savaştır. Bu savaş tarihimize adını altın harflerle yazdırmıştır. Türk Milleti bu savaşta pek çok kardeşini kaybetmiştir. Ancak yine de millet birlik olmuş ve çok büyük bir zaferi elde etmiştir.


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