Çanakkale Savaşı'nın izlerini taşıyan köyler açık hava sergisi gibi...
Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Küçükanafarta ve Büyükanafarta köylerindeki evler Çanakkale Savaşı'ndan kalan izleri taşıyor. Tarih Bölümü Dr. öğretim üyesi Mithat Atabay, "Köylülerden bazıları bunları savaş malzemesi galerisi haline getirerek gelen ziyaretçilerin görmesini sağlıyor" dedi.
Dünyanın en kanlı savaşlarından biri olan Çanakkale Savaşları'nın üzerinden 18 Mart'ta 109 yıl geçecek olmasına rağmen savaşın izleri ilk günkü tazeliğini koruyor.
1'inci Dünya Savaşı sırasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara savaşları bölgede büyük tahribata yol açtı.
Dünyanın en kanlı savaşlarından biri olan Çanakkale Savaşları'nın üzerinden 18 Mart'ta 109 yıl geçecek olmasına rağmen savaşın izleri ilk günkü tazeliğini koruyor.
1'inci Dünya Savaşı sırasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara savaşları bölgede büyük tahribata yol açtı.
"GÜNLÜK HAYATINDA KULLANMAYA BAŞLADI"
Büyükanafarta ve Küçükanafarta köylerinin 6 Ağustos 1915 tarihi itibariyle savaş bölgesi içine girdiğini belirten Dr. Atabay şu ifadeleri kullandı:
"İngiliz birlikleri 6 Ağustos tarihinde Suvla, Anafarta kıyılarına asker çıkardılar ve bu çerçevede de çeşitli birlikler karaya çıkmış oldu. Ayrıca karaya malzeme çıkarırken de 'dekovil hattı' dediğimiz hatları döşediler. Burada savaş 20 Aralık tarihine kadar devam etti. Bu bağlamda çok sayıda savaş malzemesi orada bulunan köylerin içerisine düştü. Savaş bittikten sonra, o bölge halkı normale döndükten sonra bu savaş malzemelerini kendi günlük hayatında da kullanmaya başladı.
"TAVAN MALZEMESİ OLARAK KULLANDILAR"
Özellikle evler tahrip olmuştu. O evlerin tekrar taşlarla yapılması, tavanlarının örülmesi konusunda kıyıda batan ya da kıyıya çok yakın olan teknelerin malzemelerinden yararlandılar. Aynı zamanda dekovil hatlarının demir raylarını tavan malzemesi olarak kullandılar.
Ayrıca içi boşalmış olan demir malzemeler ile top mermilerini de özellikle de hayvan barınaklarında ve evlerin bazı kesimlerinde kullanarak günümüze kadar gelmesini sağladılar.
"ZİYARETÇİLERİN GÖRMESİNİ SAĞLIYORLAR"
Bugün gerek Küçükanafarta köyü gerekse Büyükanafarta köyüne giderseniz orada bu malzemeleri evlerin yapı malzemesi olarak görmek mümkündür. Köylülerden bazıları da bunları savaş malzemesi galerisi haline getirerek gelen ziyaretçilerin görmesini sağlıyorlar. O nedenle Küçükanafarta ve Büyükanafarta köyü adeta 1915 yılının bir açık sergi alanı olarak görülebilir" dedi.
"İMECE USULÜYLE KÖYÜ KURDULAR"
Küçükanafarta köyünden Ersümer Karanfil (70) ise şöyle konuştu:
"Savaş sırasında evler yıkıldı, yerle bir oldu. Köylüler savaş sonrasında evlerine geri döndüğünde taştan başka hiçbir şey olmadığını gördü. Bu sefer deniz boylarında İngilizlerin bıraktığı malzemeler, gemiler vardı. İmece usulü gemilerin tahtaları, bölgede bulunan rayları, yani işine yarayan şeyleri, askerin arazide bıraktığı malzemeleri köylerine taşıdılar ve imece usulüyle köyü kurdular.
Köyü kurarken ray demirlerini hatıl olarak kullandılar. Karaya vuran salları parçalayarak tahta haline getirdiler. Bu malzemelerle köydeki evleri 2 katlı olarak yaptılar. Küçükanafarta ve Büyükanafarta köylerindeki evlerin çatılarının hepsi gemilerden sökülen ağaçlardan, üzerlerindeki çinkolar bile savaştan kalma" diye konuştu.
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