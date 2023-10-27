18 yıl bedava doğalgaz kullanan aileye fatura şoku!

Yayınlanma: 27.10.2023 - 10:20

Güncelleme: 27.10.2023 - 12:03

Hayatınızı fatura ödemek zorunda kalmadan yaşayabildiğinizi hayal edin. Rüya gibi değil mi?

İngiltere'nin Staffordshire kentinde yaşayan 44 yaşındaki Lee Haynes ve 45 yaşındaki Jo Woodley için bu rüya tam 18 yıl sonra bir kabusa dönüştü.

TEDARİKÇİ BULUNAMADI

2005 yılında Tamworth'daki evlerine taşınan çift, zaman içinde yetkili organlarla defalarca irtibat kurmalarına rağmen gaz tedarikinden kimin sorumlu olduğu teyit edilemedi ve kendilerine pek çok kez beklemeleri söylendi.

Tam 18 yıl sonra gelen yaklaşık 11 bin sterlinlik (Yaklaşık 375 bin TL) fatura ise çiftin uykularını kaçırmaya yetti. 18 yıl boyunca yaşadıkları büyük korku gerçeğe dönüşerek hesaplarını alt üst etti.

Lee basına demecinde, "Çok garipti. Aniden yüklü bir fatura gelmesinden dolayı endişelendik, fakat gazımızı kimin sağladığını bulmak için gerçekten çok uğraşmıştık. Mart ayında, gaz tedarikçilerinden bazılarına tekrar bir mektup yazdık ve sonunda birileri, eve gelen elektrik şebekesini kontrol etmek istediklerini söyledi. Üç ay sonra da bu şok edici mektup geldi. Mektupta 2005-2023 yılları arasındaki gaz kullanımı için yaklaşık 11 bin sterlin borçlu olduğumuz belirtiliyordu..."

"30 GÜN İÇİNDE..."

Geçen ay gelen resmi bir faturada, çiftin ödeme yapmak için 30 günleri olduğu yazıyor, ancak gazı gerçekte kimin tedarik ettiği konusu hala bilinmezliğini koruyor.

Lee, şöyle devam etti: "Bize söylendiği gibi orada yaşamaya devam ettik. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Sorunun peşini bırakmak istemedik. İki yıl boyunca tedarikçimizi bulmak için çok uğraştıktan ve British Gas'a ödeme yapmaya çalıştıktan sonra bize yapabileceğimiz bir şey olmadığı söylendi..."