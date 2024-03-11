18 yıllık Survivor tarihinde bir ilk: Bir gecede toplam 32 ceza!

Survivor tarihinde bir ilk yaşandı. Başta Poyraz olmak üzere mavi takım yarışmacılarının dahil olduğu hırsızlık olayı nedeniyle yarışmacılara büyük bir ceza uygulandı...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.03.2024 - 23:00
18 yıllık Survivor tarihinde bir ilk: Bir gecede toplam 32 ceza!
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18 sezondur ekranlara gelen Survivor yarışmasında herkesi şaşkınlığa iten bir olay gerçekleşti. Mavi takım yarışmacılarının hırsızlık olayı Acun Ilıcalı'yı çok sinirlendirdi:

Yıllarca Survivor çektim. Fakat aklımı, hayalimi durduran böyle bir olay da hiç olmadı. Ve konunun muhattabı Poyraz! Akıl tutulması yaşadım. Sana Survivor tarihinin görmediği, yaşanmamış bir ceza vereceğiz...

POYRAZ VE EKİBİ DOMINIKLI BİR ADAMI SOYMUŞ

Mavi takım yarışmacılarından Poyraz'ın Dominikli birinin evine girerek çeşitli yiyecek ve içecekleri aldığı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı:

Sana Survivor tarihinde görülmemiş, yaşanmamış bir ceza vereceğiz. Bu yaptığın cüretteki son nokta. Eğer tek başınaysan 15 ödülden yararlanamayacaksın. İtiraf eden varsa, ben de varım diyen varsa Poyraz'ın cezasında indirime gideceğiz.

OLAYA DAHİL OLAN İSİMLER ORTAYA ÇIKTI!

Takımda yer alan bazı erkek yarışmacıların da olaya dahil olduğunun öğrenilmesinin üzerine Poyraz'ın cezası 10 ödül oyununa düşürüldü.

Hakan Hatipoğlu hariç mavi takımın erkek yarışmacılarını 3 ödül oyunundan faydalanamayacak. Batuhan'a ise sonradan dahil olduğu için 2 ödül cezası verildi. Aysu da ev konusunda yardım ettiği için 4 ödülden men cezası aldı.


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