Survivor'un favori yarışmacısı yine gözyaşları içinde: 'Sen önemlisin ama senin sağlığın daha önemli...'

Survivor All Star yarışmacılarından Nagihan'ın yani bölüm fragmanında gözyaşları içindeki hali herkesi şaşırttı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.03.2024 - 00:39
Survivor'un favori yarışmacısı yine gözyaşları içinde: 'Sen önemlisin ama senin sağlığın daha önemli...'
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Survivor All Star'da geçtiğimiz günlerde bacağından sakatlanan Nagihan birkaç oyundur yarışmalarda yer alamıyordu. Nagihan'ın akıbeti belli oldu...

ACUN ILICALI AÇIKLADI...

Yeni bölüm fragmanı yayımlanan Survivor All Star'da Acun Ilıcalı'nın sözleri damga vurdu. Acun Ilıcalı tecrübeli yarışmacıya, "Sen önemlisin ama senin sağlığın daha önemli." diyerek onu rahatlatmaya çalıştı. 

Dizinden sakatlanan yarışmacı Nagihan'ın sakatlığı nedeniyle doktorundan devam edemeyeceği yönünde bir uyarı gelmiş olabileceği düşünülüyor.


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