Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? All Star'da eleme adayları belli oldu!

Yayınlanma: 11.03.2024 - 21:55

Güncelleme: 12.03.2024 - 00:42

Survivor Allstar'da perşembe günü kırmızı takımda yarışmacılarından Mustafa Kemal'in vedasının ardından yeni hafta heyecanla başladı. Yarışmacılar 11 Mart akşamında üçüncü dokunulmazlık oyununu oynamak için karşı karşıya geldi. Peki, Survivor'da eleme adayları kim oldu? Nagihan adaya veda mı edecek? İşte ayrıntılar...

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Yarışmacılar yeni haftaya cumartesi günü oynanan dokunulmazlık oyunu ile başladı. Kazanan takım kırmızı takım oldu. Yapılan oylamada eleme adayı olarak Berna belirlendi.

Pazar günü yapılan dokunulmazlık oyununda kazanan bu sefer mavi takım oldu. Yapılan oylama sonucu Pınar 6 oy alarak eleme potasına gitti.

NAGİHAN ADAYA VEDA MI ETTİ?

Dün yayımlanan bölümün ardından uzun süredir yarışmalarda yer almayan Nagihan Karadere ve Acun Ilıcalı'nın konuşması dikkat çekti. Acun Ilıcalı, "Değerli bir yarışmacısın, bizim için değerlisin, ama sağlığın bizim için her şeyden önemli. Devam etmende sorun yok, ama performansın ne olacağı sana bağlı. Benim sana iki seçeneğim var: Yarışmayı bırakabilirsin, ameliyat olabilirsin. Önümüzdeki dönemde yolumuz mutlaka kesişir." dedi.

Nagehan ise kararını şu şekilde açıkladı:

Hiçbir başarı elde etmedim. Tabii ki burası Survivor şartlar daha zor. Her parkur birbirinden farklı, sakatlığım da çok taze. Uzun bir süre bunu atlatamayacağım bunu biliyorum. Buradaki en kötü şey, son bir ay olduğu için kendimi iyi kötü idare etmiştim. Şuan hala o kısım pek işlev görmüyor ama yarıştırıyor... Burayı ve sizleri çok seviyorum. En azından doktorumuzun kontrolünde kendimi denemek istiyorum.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları 11 Mart Pazartesi günü 3. dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Yarışmanın kazananı mavi takım oldu. Ardından yapılacak oylamada eleme adayı da belli oldu. 5 oy alan Gizem 3. eleme adayı oldu.