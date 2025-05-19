19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bugün coşkuyla kutlanıyor. Milyonlar Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle yad ediyor. Bu özel günde yine her zaman olduğu gibi Atatürk'ün 19 Mayıs sözleri merak ediliyor. İşte, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları... Atatürk’ün gençlerle ilgili söylediği sözler

ATATÜRK'ÜN GENÇLİK İÇİN SÖYLEDİĞİ SÖZLER

“Biz her şeyi gençliğe bırakacağız... Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.”

Gençler için vatanî işlerde ölmek söz konusu olabilir;fakat korkmak, asla!

Asla şüphe yoktur ki cumhuriyetin gelecek evlâtları, bizden daha çok bolluğa ve rahata kavuşmuş ve mutlu olacaklardır.

"Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz."

"Gençler, cesaretimizi takviye ve idame eden sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık meziyetlerinin, vatan muhabbetinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız."

"Genç fikirli demek, doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli demektir."

"Her şeye rağmen muhakkak bir nura doğru yürümekteyiz. Bende bu imanı yaşatan kuvvet, yalnız aziz memleket ve milletim hakkındaki payansız muhabbetim değil; bugünün karanlıkları, ahlaksızlıkları, şarlatanlıkları içinde sırf vatan ve hakikat aşkıyla ziya serpmeğe ve aramaya çalışan bir gençlik gördüğümdendir."

"Siz genç arkadaşlar, yorulmadan beni takip edeceğinizi söylüyorsunuz. Fakat arkadaşlar, yorulmamak ne demek? Elbette yorulacaksınız. Benim sizden istediğim şey yorulmamak değil, yorulduğunuz zaman dahi durmadan yürümek, yorulduğunuz dakikada dinlenmeden beni takip etmektir."





19 MAYIS KUTLAMA MESAJLARI

19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür. Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’mızın 106. yılı kutlu olsun.

Yüz beşinci yılını kutlayacağımız bu 19 Mayıs’ta Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve özlemle anıyoruz. Bayramımız kutlu olsun

Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

19 Mayıs, Türk Milletinin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.