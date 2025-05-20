19 Mayıs'ta AKM'de konser rüzgarı esti: 'Bütün umudum gençliktedir'

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği 16. Uluslararası Opera ve Bale Festivali kapsamında, “Bütün Umudum Gençliktedir” konseri Atatürk Kültür Merkezi'nde verildi.
Sahnede DOB'nin "Bale Her Yerde” mottosuyla hayata geçirdiği, “Yetenek Her Yerde – Genç Yetenek Taraması” sonucunda seçilen Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen gençler yıldızlar vardı.
İstanbul Devlet Opera Balesi Müzik Direktörü İbrahim Yazıcı’nın piyano eşliğinde Arjin Belge, Sılanur Özevin, Ada Ulucan, Duru Önhan (keman), İdil Bursa (çello), Efecan Hasar (bağlama) ile piyanistler Nehir Akkaş Fikret Uçar klasik müziğin önemli bestecilerinin eserlerinin yanı sıra İbrahim Yazıcı'nın uyarladığı Can Etili, Nida Tüfekçi, Yücel Pakmakçı gibi Türk halk müziği ustalarının derlediği türküleri seslendirdiler.