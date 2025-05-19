19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Başkent Ankara’da büyük bir coşkuyla kutlanmaya hazırlanırken, şehirde düzenlenecek etkinlikler nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Peki, 19 Mayıs'ta Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı? Alternatif güzergahlar hangileri?

ANKARA’DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI?

Ankara'da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Açıklamaya göre, Ankara'da bugün saat 08.00'dan itibaren, trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, bugün saat 08.00'dan itibaren, Milli Müdafaa Caddesi, Kumrular Caddesi, Necatibey Caddesi, Gençlik Caddesi, Anıt Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Dögol Caddesi ve Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı ile buralara açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak trafiğe kapalı olacak.



