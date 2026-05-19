Bankalar aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirecek olan yurttaşlar, 19 Mayıs'ta bankaların açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, 19 Mayıs'ta bankalar açık mı? 19 Mayıs'ta bankalar resmi tatil mi?

19 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI?

19 Mayıs’ın resmi tatil olması nedeniyle bankalar bu tarihte hizmet vermeyecek. Bankalar, 20 Mayıs Çarşamba günü itibarıyla normal çalışma düzenine yeniden devam edecek.

19 MAYIS'TA EFT YAPILACAK MI?

19 Mayıs resmî tatili boyunca aynı bankanın farklı hesapları arasında havale işlemleri gerçekleştirilebilecek. EFT işlemleri ise yalnızca FAST sistemi üzerinden yapılabilecek.