19 Mayıs'ta bankalar açık mı? 19 Mayıs'ta bankalar resmi tatil mi?

19.05.2026 09:17:00
Haber Merkezi
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde resmi tatil olarak mevzuatta yer alması nedeniyle araştırmalar başladı. Peki, 19 Mayıs'ta bankalar açık mı? 19 Mayıs'ta bankalar resmi tatil mi?
Bankalar aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirecek olan yurttaşlar, 19 Mayıs'ta bankaların açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, 19 Mayıs'ta bankalar açık mı? 19 Mayıs'ta bankalar resmi tatil mi?

19 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI?

19 Mayıs’ın resmi tatil olması nedeniyle bankalar bu tarihte hizmet vermeyecek. Bankalar, 20 Mayıs Çarşamba günü itibarıyla normal çalışma düzenine yeniden devam edecek.

19 MAYIS'TA EFT YAPILACAK MI?

19 Mayıs resmî tatili boyunca aynı bankanın farklı hesapları arasında havale işlemleri gerçekleştirilebilecek. EFT işlemleri ise yalnızca FAST sistemi üzerinden yapılabilecek.

